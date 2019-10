PlayStation Store - Angebot der Woche: Sichert euch diesen PS4-Titel deutlich günstiger

Einige Tage lang könnt ihr euch den Horror-Titel „Man of Medan“ im PlayStation Store mit einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent deutlich günstiger sichern.

Im PlayStation Store von Sony gibt es jede Woche zahlreiche Angebote, damit ihr günstiger an neue Spiele für eure PlayStation 4 kommt.

Bei dem aktuellen Deal der Woche handelt es sich um den interaktiven Horror-Titel Man of Medan von Entwickler Supermassive Games und Bandai Namco.

Bis zum 10. Oktober 2019 könnt ihr euch das Spiel anstatt für die regulären 29,99 Euro für nur 19,99 Euro sichern.

Unseren Test zu „Man of Medan“ haben wir euch nachfolgend verlinkt:

Worum geht es in Man of Medan?

In „Man of Medan“ schlüpft ihr abwechselnd in die Rolle von fünf jungen Erwachsenen, die gemeinsam einen Bootstrip unternehmen, um an einer bestimmten Stelle tauchen zu gehen und ein Frack aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden. Aus dem anfänglichen Ausflug ins Blaue wird allerdings schnell ein wahrgewordener Alptraum, bei dem nichts so ist wie es scheint.