PlayStation Plus - Sorgt Kratos im Dezember für einen Kracher-Monat?

Ein amerikanischer reddit-User berichtet davon, dass er auf einen Hinweis gestoßen sein will, wonach „God of War“ für das PlayStation Plus -Programm kommt. Er wollte sich das Action-Adventure im PlayStation Store kaufen. Allerdings wurde es ihm als Gratis-Spiel mitsamt PlayStation Plus-Logo angezeigt. Daraufhin teilte er den folgenden Screenshot.

God of War gehört ohne jeden Zweifel zu den besten PlayStation 4-Games aller Zeiten und wie ein reddit-User herausgefunden haben will, könnte der Kriegsgott seine Axt nächsten Monat für lau schwingen.

