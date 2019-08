PlayStation Plus - Das sind die neuen Spiele im August 2019

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, die im August 2019 Bestandteil von PlayStation Plus werden. In diesem Monat erwarten euch mit „Sniper Elite 4“ und „WipEout Omega Collection“ zwei absolute Highlights auf der PlayStation 4.

Die PlayStation Plus-Spiele für August 2019 stehen fest. Sony hat verraten, welche zwei Titel Abonnenten im kommenden Monat erwarten. Noch bis zum 05. August könnt ihr euch die beiden Gratis-Spiele des Vormonats sichern.

PlayStation Plus Die neuen PS4-Spiele im August 2019 sind bekannt!

PlayStation Plus im August 2019

Voraussichtlich ab Dienstag, dem 06. August 2019, stehen für Abonnenten von PlayStation Plus die beiden Gratis-Spiele des aktuellen Monats zum Download bereit. Mit „Sniper Elite 4“ und dem Future-Racer „WipEout Omega Collection“ erwarten euch in diesem Monat zwei absolute Highlights.

Bei Sniper Elite 4 handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, der in einer Open-World angesiedelt ist. Der Shooter von Entwickler Rebellion schickt euch als Scharfschütze nach Italien während des Zweiten Weltkriegs, wo ihr hinter den feindlichen Linien spannende Missionen absolviert.

Als Scharfschütze solltet ihr stets darauf achten, nicht entdeckt zu werden. Dementsprechend spielen Stealth-Elemente im Spiel eine wichtige Rolle. Aus der Entfernung späht ihr eure Haupt- und Nebenmissionen aus und verwendet euer Scharschützengewehr, um euch den Weg durch die von Feinden besetzten Gebiete zu bahnen.

WipEout Omega Collection: Comeback des legendären Future-Racers

Mit dem zweiten PlayStation Plus-Spiel im August sorgt Sony für einen unnachahmlichen Adrenalinrausch. Die WipEout Omega Collection vereint drei ikonische Serienteile in sich, die in grafisch aufpolierter Form auf der PlayStation 4 Vollgas geben und das sogar in 4K-Auflösung und mit 60 FPS.

Technisch wie spielerisch ist die „WipEout Omega Collection“ ein absolutes Brett. Wenn ihr mit rund 800 km/h über die abwechslungsreichen Kurse brettert, eure Gegner mit Bomben und anderen Items beharkt und der fette Electro-Soundtrack aus den Boxen wummert, ist der Spielspaß perfekt.

Die beiden PlayStation Plus-Spiele werden voraussichtlich ab Dienstag, dem 06. August 2019 zum Download bereit stehen. Bis zum 05. August könnt ihr euch also noch die beiden Juli-Spiele sichern. Bedenkt zudem, dass das monatliche Abo seit dem 01. August teurer geworden ist.