PlayStation Plus - PS4-Spiele für August 2019 nur noch heute erhältlich

Falls ihr auf der Suche nach Gratis-Games für eure PS4 seid, dann solltet ihr das PS Plus-Angebot für August 2019 nicht verpassen. Sony hat hier aktuell zwei Spiele im Programm, die jedoch schon in Kürze aus dem Angebot genommen werden und für die September-Games Platz machen.

Während die halbe Welt gespannt auf die neuen, kostenlosen Spiele via PS Plus wartet, die für den September 2019 bei PlayStation Plus im Angebot sein werden, sind die aktuellen August-Spiele noch für kurze Zeit erhältlich.

Die Gratis-Spiele im Angebot von PS Plus für die PlayStation 4 können nur noch bis zum Ende des 2. Septembers 2019 mit eurer PSN-Bibliothek verbunden werden. Im Anschluss könnt ihr sie dauerhaft euer digitales Gut nennen. Falls ihr sie also noch nicht haben solltet, dann solltet ihr euch beeilen. Ihr habt nur noch zwei Tage Zeit!

Nicht mehr lange: PS Plus-Spiele im August 2019

Bis zum 02. September 2019 könnt ihr noch die folgenden Games eurer PlayStation-Bibliothek hinzufügen:

Falls ihr sie nun habt, geht es am Dienstag bereits mit den neuen Spielen weiter. Die neuen PS Plus-Spiele werden ab dem 03. September 2019 zum kostenlosen Download bereitstehen.

PlayStation Plus September 2019: Das sind die neuen Games!

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im September 2019 mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus:

Weiterlesen auf PlayCentral.de:

Games with Gold

Diese Games gibt es bei Games with Gold im September 2019:

Games with Gold Neue Xbox-Spiele für September 2019 bekannt

PlayStation Plus Die kostenlosen PS Plus-Spiele für 2019 im News-Ticker

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.