PlayStation Plus - Preiserhöhung im August: Das Monatsabo wird teurer

Die Preisänderung betrifft die 1-monatige Mitgliedschaft. Ab dem 01. August 2019 wird diese nämlich 8,99 Euro kosten. Bislang sind Asien und Teile Europas betroffen, darunter auch Deutschland. In anderen europäischen Ländern wird auch die Jahresmitgliedschaft teurer. In der Schweiz steigt der Preis zum Beispiel von 59,90 Schweizer Franken auf 69,90 Schweizer Franken.

Zurzeit bietet Sony für PlayStation Plus drei Abonnement-Klassen mit unterschiedlicher Dauer an. Diese kosten zurzeit noch wie folgt:

