PlayStation Plus - Die PlayCentral-Community hat gewählt: Diese PS Plus-Games sind am meisten gewünscht!

Welche PS Plus-Games wollen die PlayCentral-Leser? Das Ergebnis steht fest!

Heute um 17:30 Uhr werden die neuen PS Plus-Games enthüllt. Zwei Spiele werden PS-Plus-Mitglieder im September wieder kostenlos herunterladen dürfen. Die Fans haben dabei schon jetzt ihre Wünsche geäußert.

PlayStation Plus Neu im September 2019: Kostenlose Spiele werden heute enthüllt

Diese PS Plus-Kandidaten sind am meisten gewünscht

Der Katalog an PlayStation 4-Titel ist breitgefächert. Zwei Titel davon werden im kommenden Monat für PS Plus-Abonennten gratis verfügbar sein. Wir haben die PlayCentral-Community gefagt, welche Titel sie sich am liebsten Wünschen. 900 User haben bereits abgestimmt und das Ergebnis ist erstaunlich.

In unserer Umfrage stehen 7 Auswahlmöglichkeiten zur Wahl. Das Überraschende: Alle Spiele bekamen bis zum jetzigen Zeitpunkt fast gleich viele Stimmen. Somit kann man vorerst keinen klaren Gewinner ausmachen. Horizon Zero Dawn ist zurzeit mit 135 Stimmen (das entspricht 15 Prozent der Stimmen) dennoch eine Nasenlänge voraus.

Auf dem zweiten Platz befindet sich bislang Ghost Recon: Wildlands mit 133 Stimmen (14,8 Prozent), gefolgt von The Last Guardian mit 129 Stimmen (14,3 Prozent). Sollten zwei dieser Spiele also die neuen PS Plus Games werden, dürfte die PlayCentral-Community mehr als erfreut sein.

Das Ergebnis der Umfrage im Überblick

Ein Klick auf den folgenden Button bringt euch zur Umfrage und zeigt euch das gesamte Ergebnis an. Selbstverständlich könnt ihr auch immernoch teilnehmen:

Zur Umfrage: Welche Spiele wünscht ihr euch?