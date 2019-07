PlayStation Plus - Nur ein Fehler? Die neuen Games im August 2019 sind möglicherweise geleakt worden

Möglicherweise sind die beiden PS Plus-Spiele für August 2019 bereits bekannt. Ein Spieler hat vor kurzem Hinweise entdeckt, die auf das neue Line-up für den kommenden Monat hindeuten.

Update von 12:38 Uhr

Allem Anschein nach handelt es sich dabei tatsächlich nur um einen Fehler. In Kürze soll der EA Access Service starten, bei dem Mitgliedern kostenlose Spiele zum Download angeboten werden. Wie es aussieht, sind nun bereits zwei dieser Spiele als „kostenlos“ gekennzeichnet worden.

Für diese Kennzeichnung ist wohl einfach das PlayStation Plus-Logo genutzt worden, wodurch die Verwirrung zustande gekommen ist.

Originalmeldung vom 15. Juli 2019

Welche neuen Games es für alle Mitglieder von PlayStation Plus im August 2019 geben wird, erfahren wir normalerweise immer erst am Ende des jeweiligen Monats. Doch ab und an verraten uns Leaks, welche Titel wir in den kommenden Wochen kostenlos in unsere PlayStation 4-Bibliothek laden dürfen.

Ein PS4-Spieler ist im PlayStation Store vor kurzem auf der Suche nach neuen Spielen auf zwei Games gestoßen, die mit dem kostenlosen PlayStation Plus-Tag gekennzeichnet waren. Möglicherweise ist den Verantwortlichen in diesem Fall ein Fehler unterlaufen oder für einige ausgewählte Spieler sind die zwei Titel für August 2019 bereits freigeschaltet worden.

Doch um welche Spiele handelt es sich?

Laut dem Leak erhalten alle Abonnenten im kommenden Monat den Multiplayer-Shooter Star Wars: Battlefront 2 und EA Sports UFC 3. Bei ersterem handelt es sich um ein Spiel, das zum Release für ziemlich viel Wirbel sorgte, da DICE und EA Mikrotransaktionen und Lootboxen eingebaut hatten, die später, nach reichlich Kritik, zum Großteil wieder entfernt wurden. Mittlerweile verfügt der Multiplayer, der stetig weiterentwickelt wird, über eine solide Community.

Für UFC-Fans dürfte „UFC 3“ aus dem vergangenen Jahr wohl das perfekte PS Plus-Spiel darstellen. Allerdings scheint Sony bei Sportspielen kein ganz so glückliches Händchen zu haben, da „Pro Evolution Soccer 2019“ ursprünglich in diesem Monat gemeinsam mit „Horizon Chase Turbo“ enthalten war. Allerdings beschwerten sich zahlreiche Spieler über diesen Titel. Überraschend wechselte Sony kurzfristig „Pro Evolution Soccer 2019“ mit dem interaktiven Drama „Detroit: Become Human“ aus.

Ob sich Sony in diesem Fall tatsächlich nach der Community gerichtet hat oder es andere Gründe für den überraschenden Wechsel gab, ist bislang noch nicht bekannt.

Was ist dran an dem Leak?

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich Sony unter anderem für einen Sporttitel entscheidet, der für den Großteil der Abonnenten wohl weniger interessant sein dürfte. Auf der anderen Seite könnte „Star Wars: Battlefront 2“ tatsächlich dabei sein, schließlich erscheint im Herbst dieses Jahres bereits „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Ein wenig Werbung für den Multiplayer-Shooter dürfte da sicherlich nicht schaden.

