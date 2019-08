PlayStation Plus - Die neuen PS4-Spiele im September 2019 sind bekannt!

Sony gibt heute Abend offiziell bekannt, welche neuen Gratis-Games uns im September 2019 bei PlayStation Plus erwarten werden. Wie immer handelt es sich dabei um insgesamt zwei Titel für die PlayStation 4. Wir verraten euch alles zum Angebot von PS Plus im September 2019.

Inmitten der brandheißen Temperaturen hat Sony endlich bekannt gegeben, worauf wir uns im September 2019 bei PlayStation Plus freuen dürfen. Im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung verkündete das Unternehmen die neuen Gratis-Spiele im Angebot von PS Plus.

Wie immer handelt es sich um insgesamt zwei Spiele für die PlayStation 4, die auch nur auf der entsprechenden Konsole zu spielen sind. Bereits im März stellte Sony das PS Plus-Programm für PlayStation 3 und PlayStation Vita ein.

PS Plus im September 2019: Wann kommen die Spiele?

Im Regelfall werden die neuen Spiele bei PlayStation Plus zum ersten Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht. Um welche es sich dabei allerdings handelt, erfahren wir bereits am Mittwoch zuvor – also heute.

Die heute angekündigten Spiele werden somit ab dem 03. September 2019 zum kostenlosen Download bereitstehen. Ab dann werdet ihr auch erst in der Lage sein, sämtliche Spiele herunterzuladen und sie auf eurer PS4-Konsole abzuspielen. Bis zum nächsten Dienstag könnt ihr zudem noch die aktuellen Titel installieren.

PlayStation Plus September 2019: Das sind die neuen Games!

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im September 2019 mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus!

