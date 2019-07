PlayStation Plus - Die neuen PS Plus-Spiele für August 2019 wurden heute enthüllt

Jeden Monat erhalten alle Mitglieder von PlayStation Plus zwei Gratis-Games für ihre PlayStation 4. Welche Spiele es im August 2019 bei PS Plus gibt, wird Sony morgen bekannt geben.

Sony hat heute bekannt geben, welche Spiele ihr als Mitglied von PlayStation Plus völlig kostenlos auf eure PlayStation 4 herunterladen könnt. Zu den PS Plus-Titeln im Juli gehören Detroit: Become Human und Horizon Chase Turbo für die PS4.

Der Download kann schnell und bequem über den PlayStation Store eurer Konsole gestartet werden. Dort müsst ihr lediglich auf den speziellen PS Plus-Reiter klicken und schon findet ihr die Spiele, um diese in eure virtuelle Bibliothek zu laden. Habt ihr die Games einmal heruntergeladen, behaltet ihr sie für immer!

PlayStation Plus Preiserhöhung im August: Das Monatsabo wird im August 2019 teurer

PS Plus im August 2019: Wann werden sie enthüllt?

Wenn es um die neuen Spiele bei PS Plus geht, hält Sony eine Tradition ein. Der Download der Spiele ist am ersten Dienstag eines jeden Monats möglich, am Mittwoch zuvor werden die Titel enthüllt.

Da der erste Dienstag im August 2019 auf den 06.08 fällt, werden die neuen Gratis-Games in diesem Monat entsprechend recht spät bekannt gegeben. Erst am Mittwoch, den 31. Juli 2019, wird Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele enthüllen.

Zwar schienen die neuen Games für August vor kurzem bereits bekannt zu sein, allerdings stellte sich schon kurze Zeit später heraus, dass es sich dabei um einen Fehler handelte.

Alle Details zum PS Plus-Angebot

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, ist zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus gezwungen. Viele Dienste stehen nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. PlayStation Plus kostet knapp 60 Euro im Jahr. Hier ist unsere Kurzbeschreibung:

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen.“

„Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

