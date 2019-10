PlayStation Plus - Die neuen Oktober-Games sind ab heute verfügbar

Am heutigen Dienstag, den 01. Oktober 2019 ist es soweit und die neuen PlayStation Plus-Spiele für den Oktober 2019 können kostenlos auf eure PS4 heruntergeladen werden. Im Oktober besteht das kostenlose Angebot für alle Abonnenten aus„ The Last of Us Remastered“ und „MLB The Show 19“

Wann ist es soweit?

In der Regel sollten die beiden Titel um die Mittagszeit ab etwa 12 Uhr für die Sony-Konsole zur Verfügung stehen. Dann werden die beiden September-Titel abgelöst und das Angebot durch die Oktober-Spiele abgelöst.

Ab dann solltet ihr euch in den PlayStation Store begeben und unter dem PS-Plus-Reiter die kostenlosen Titel entdecken. Habt ihr sie euch geschnappt, verbleiben die digitalen Versionen der Spiele dauerhaft in eurer PSN-Bibliothek und können jederzeit abgerufen werden – vorausgesetzt euer PlayStation Plus-Abo auf eurer PS4 ist aktiv. Noch kein Abonnement?

