PlayStation Plus - Die neuen November-Games sind ab heute verfügbar

Ab dann solltet ihr euch in den PlayStation Store begeben und unter dem PS-Plus-Reiter die kostenlosen Titel entdecken. Habt ihr sie euch geschnappt, verbleiben die digitalen Versionen der Spiele dauerhaft in eurer PSN-Bibliothek und können jederzeit abgerufen werden – vorausgesetzt euer PlayStation Plus-Abo auf eurer PS4 ist aktiv. Noch kein Abonnement?

Im Laufe des heutigen Tages erscheinen die neuen November-Spiele kostenlos für alle Mitglieder von PlayStation Plus . In diesem Monat könnt ihr euch auf die zwei PlayStation 4-Spiele Outlast 2 und Nioh freuen.

PlayStation Plus - Ihr solltet euch The Last of Us Remastered noch schnell sichern!