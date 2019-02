PlayStation Plus - Neue PS4-Spiele für März 2019 bekannt!

Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen und bekannt gegeben, auf welche Spiele wir uns im März 2019 bei PS Plus freuen dürfen. Erstmals müssen Abonnenten damit rechnen, dass ausschließlich die PS4 mit Gratis-Games beliefert wird. Wir verraten euch alles, was ihr zum Lineup bei PlayStation Plus im März wissen müsst.

Die Sonne scheint, der Gamer lacht, mit PlayStation Plus wird uns Freude gemacht! Jetzt ist endlich enthüllt worden, auf welche kostenlosen Spiele wir uns im März 2019 freuen dürfen. Publisher Sony gab die offizielle Liste im Rahmen eines Blogeintrags bekannt.

In diesem Monat ändert sich für die Abonnenten von PS Plus so einiges. Denn erstmals wird es keinerlei Spiele für PS3 und PS Vita geben, wie Sony bereits vor einiger Zeit bestätigte. Stattdessen erhalten wir lediglich Titel für unsere PlayStation 4 und müssen somit mit einem kleineren Angebot leben.

PS Plus im März 2019: Wann kommen die Spiele?

Wie üblich werden die neuen PS Plus-Spiele zum ersten Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht. Am Mittwoch davor werden die entsprechenden Games offiziell bekannt gegeben.

Die nun vorgestellten Spiele werden somit ab dem 05. März 2019 zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Ab dann seid ihr in der Lage, die neuen Gratis-Games auf eure Konsole herunterzuladen. Beachtet jedoch, dass die einzelnen Spiele aus dem Februar nur noch wenige Tage am Start sind!

PlayStation Plus März 2019: Hier sind die neuen Spiele!

Die folgenden PS4-Spiele sind im März 2019 Teil von PS Plus:

Nicht mehr lange: PS Plus-Spiele im Februar

Ihr habt noch bis Anfang März Zeit, um die folgenden Games eurer PlayStation-Bibliothek hinzuzufügen:

PlayStation Plus Kostenlose PS Plus-Spiele für 2019 im News-Ticker

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.