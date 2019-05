PlayStation Plus - Neue PS4-Spiele im Juni 2019 bekannt!

Sony hat endlich bekannt gegeben, welche neuen kostenlosen Spiele uns im Juni 2019 bei PS Plus erwarten. Wie üblich dürfen sich sämtliche Abonnenten über insgesamt zwei bekannte PS4-Hits freuen. Wir verraten euch alles zu PlayStation Plus im Juni 2019.

Endlich wissen wir bescheid, auf welche Spiele wir uns im Juni 2019 bei PlayStation Plus freuen dürfen. In einer offiziellen Pressemitteilung hat Sony die brandneuen Gratis-Games von PS Plus für den kommenden Monat bekannt gegeben.

Wie üblich könnt ihr insgesamt zwei Spiele für die PlayStation 4 erwarten. Wie ihr bekanntlich wissen solltet, wurde das kostenlose Angebot für die PlayStation 3 und PlayStation Vita vor wenigen Monaten eingestellt.

PS Plus im Juni 2019: Wann erscheinen die Spiele?

Die neuen Spiele bei PlayStation Plus werden wie üblich am ersten Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht. Welche das sind, erfahren wir stets am Mittwoch zuvor – und das ist bekanntlich heute.

Alle nun angekündigten Spiele werden somit ab dem 04. Juni 2019 zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Ihr könnt auch erst ab dann die neuen Gratis-Games herunterladen und auf eurer PS4-Konsole spielen. Alle aktuellen Titel werden noch für wenige Tage zur Verfügung stehen.

PlayStation Plus Juni 2019: Hier sind die neuen Spiele!

Die folgenden PS4-Spiele sind im Juni 2019 Teil von PS Plus:

Nicht mehr lange: PS Plus-Spiele im Mai

Ihr habt noch bis zum 03. Juni Zeit, um die folgenden Games eurer PlayStation-Bibliothek hinzuzufügen:

PlayStation Plus Bonus-Programm: PS Plus Rewards in Teilen von Europa verfügbar

