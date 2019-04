PlayStation Plus - Neu im Mai 2019: Gratis-Games werden übermorgen enthüllt

Am kommenden Monats wird Sony bekannt gegeben, welche neuen Gratis-Games im Angebot von PlayStation Plus enthalten sind. Die Enthüllung der Games für den asiatischen und japanischen Markt ist dagegen bereits erfolgt. Ob wir aber mit mit denselben Spielen rechnen können, ist bislang noch ungewiss.

Die neuen Gratis-Games für PlayStation Plus werden dieses Mal erst Anfang Mai bekannt gegeben. Mitglieder des kostenpflichtigen Abos müssen sich diesen Monat also ein wenig länger in Geduld üben. So erfolgt die offizielle Bekanntgabe der neuen Spiele erst am kommenden Mittwoch, den 01. Mai 2019 um 17:30 Uhr.

Über den asiatischen und japanischen PlayStation Blog hat Sony Interactive Entertainment die neuen Games für den kommenden Monat allerdings bereits enthüllt.

PlayStation Plus Die neuen Spiele für Mai scheinbar geleakt, vorerst für Asien und Japan bestätigt

PS Plus im Mai 2019 (Asiatischer Markt)

Diese Spiele sind bei PS Plus im Mai (Asien) verfügbar:

PS Plus im Mai 2019 (Japanischer Markt)

Diese Spiele sind bei PS Plus im Mai (Japan) verfügbar:

Metal Gear Survive (PS4)

(PS4) Darksiders: Warmastered Edition (PS4)

Allerdings ist bislang unklar, ob Abonnenten in Euro ebenfalls diese Spiele erwarten werden. Mögliche gibt es hierzulande völlig andere Titel, die als Mitglied völlig kostenlos in eure Bibliothek auf der PlayStation 4 heruntergeladen werden können.

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

