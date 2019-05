PlayStation Plus - Neu im Juni 2019: Kostenlose Spiele werden morgen enthüllt

Damit ihr jederzeit wisst, welche Titel es in dem jeweiligen Monat bei PS Plus gibt, halten wir für euch unseren News-Ticker für das Jahr 2019 regelmäßig auf dem aktuellen Stand:

Sony ist ein Freund der Tradition und hat deshalb einen festen Zeitplan, der für die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele eingehalten wird. Die neuen Spiele werden immer am ersten Dienstag eines jeden Monats zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt, am Mittwoch zuvor erfolgt die Enthüllung.

Morgen ist es soweit, denn die neuen kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus werden am morgigen Mittwoch, den 28. Mai, bekannt gegeben.Dann erfahren wir, welche Gratis-Games uns im Lineup für Juni 2019 erwarten.

Sony wird am morgigen Mittwoch enthüllen, welche neuen kostenlosen Spiele uns bei PS Plus im Juni 2019 erwarten. Die Spieler haben sich derweil bereits auf einen haushohen Favoriten festgelegt. Wir verraten euch alles zur Ankündigung und wann es endlich soweit ist.

