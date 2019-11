PlayStation Plus - Neu im Dezember 2019: Kostenlose Spiele werden Mittwoch enthüllt

Sony hat 2019 zahlreiche Hochkaräter kostenlos für alle PS Plus-Mitglieder veröffentlicht. In unserem News-Ticker haben wir euch alle PS4-Spiele für 2019 aufgelistet, über die sich Abonnenten in diesem Jahr freuen konnten.

Sony ist ein Freund der Tradition und hat deshalb einen festen Zeitplan, der für die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele eingehalten wird. Die neuen Spiele werden immer am ersten Dienstag eines jeden Monats zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt, am Mittwoch zuvor erfolgt die Enthüllung.

Sony wird am kommenden Mittwoch bekannt geben, welche neuen Gratis-Spiele uns bei PS Plus im Dezember 2019 erwarten. Wir verraten euch alle Infos zur bevorstehenden Ankündigung und fragen in unserer Umfrage nach euren Wunschtiteln für PlayStation Plus im Dezember.

PlayStation Plus - Ihr solltet euch The Last of Us Remastered noch schnell sichern!