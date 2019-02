PlayStation Plus - Mitglied werden, Rainbow Six gratis bekommen!

Bei Abschluss einer Mitgliedschaft für PlayStation Plus erhaltet ihr für kurze Zeit Rainbow Six: Siege komplett kostenlos. Das Angebot gilt jedoch ausschließlich für Neukunden, alle Bestandskunden sind ausgenommen.

Wer sich nicht sicher ist, ob es eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus wirklich wert ist, bekommt derzeit ein zusätzliches Schmankerl gratis dazu. Nur für kurze Zeit gibt es den Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege obendrauf.

Allerdings ist nicht jeder PlayStation 4-Spieler gleichermaßen für die Teilnahme an der Aktion berechtigt. Das Angebot gilt nämlich ausschließlich für Neukunden, sodass es sich um ein PSN-Konto handeln muss, das noch nie mit einer Mitgliedschaft verknüpft war. Als einzige Ausnahme gilt die offizielle 14-tägige Testversion.

Das Angebot gilt des Weiteren offenbar nur bei einem Kauf über den PlayStation Store.

Achtung: Zeitbegrenzter Deal!

Nach Abschluss des Kaufes erhaltet ihr direkten Zugriff auf das PlayStation Plus, wobei die Aktivierung von Rainbow Six Siege bis zu 96 Stunden in Anspruch nehmen kann.

Die aktuelle Aktion gilt noch bis zum 04. März 2019 und endet um exakt 11 Uhr deutscher Zeit.

