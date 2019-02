PlayStation Plus - März 2019: Sony hat die neuen Spiele bekannt gegeben

Mittlerweile hat Sony bekannt geben, welche neuen Spiele es im März 2019 bei PlayStation Plus geben wird. Allerdings gibt es für den kommenden Monat eine große Änderung, denn das neue Angebot wird lediglich aus Spielen für die PlayStation 4 bestehen. Spiele für PS3 und PS Vita wird es nicht mehr geben, da sich Sony voll auf die aktuelle Konsolengeneration konzentrieren möchte. Im Gegenzug ist bei allen Mitgliedern allerdings bereits der Cloud-Speicher auf der PS4 erhöht worden. Alle Infos zu PlayStation Plus und den kommenden Änderungen, haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Es ist soweit, die Games sind bekannt! Alle Infos dazu findet ihr hier:

Ursprüngliche News:

Wie üblich wird Sony zum Ende des aktuellen Monats das neue Line-up von PlayStation Plus für März 2019 bekannt geben. Das März-Angebot von PS Plus kommt allerdings mit einigen großen Änderung daher. Im Monat Februar wurden die letzten Spiele für PS3 und PlayStation Vita für alle Mitglieder verteilt. Deshalb werdet ihr die Spiele für PS Vita und PS3 einige Tage länger als die PlayStation 4-Titel herunterladen können. Die genauen Termine haben wir euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Werden nun bessere Spiele dabei sein?

Die PS Plus-Spiele werden weiterhin in dem gewohnten Rhythmus enthüllt und zur Verfügung gestellt. Unklar bleibt aber weiterhin, ob sich die Qualität der Plus-Titel langfristig steigern wird. Immerhin ist es nun so, dass Abonnenten monatlich deutlich weniger Spiele zur Verfügung gestellt bekommen. Erst im Januar 2019 fühlten sich PS Plus-Mitglieder in Europa und den USA angesichts der Spieleauswahl in Asien von Sony unrecht behandelt.

Mit The Division anstatt Portal Knights erhielten PlayStation Plus-Abonnenten in Asien angeblich die deutlich besseren Gratis-Games. Denn die Spiele für PS4, PS3, PSVR und PS Vita unterscheiden sich von Region zu Region zum Teil stark. Im asiatischen Raum verhält es sich mit den Gratisspielen anders als hierzulande. Dort gibt es lediglich zwei große Games für die PlayStation 4. Als Bonus erhalten asiatische Spieler außerdem Themes und Soundtracks.

So sahen die kostenlosen Inhalte für alle PS Plus-Mitglieder in Asien aus:

Tom Clancy’s The Division

Steep

Toro Winter (Theme)

Final Fantasy Sound Selection

In Europa und den USA wird es im kommenden Monat ebenfalls keine Spiele für PS3 und PS Vita mehr geben. Im Gegenzug ist der Cloud-Speicher auf der PS4 bereits Anfang des Monats von 10 Gigabyte auf 100 Gigabyte angehoben worden. Viele PS Plus-Mitglieder wünschen sich nun Titel wie The Division oder Titanfall 2 als kostenlose Dreingabe.

Welche Spiele wünscht ihr euch für den PlayStation Plus-März? Schreibt uns eure Wünsche gerne weiter unten in die Kommentare.

Wer Abonnent bei PS Plus ist, kennt die Art und Weise, in der Sony die neuen PS Plus-Spiele bekannt gibt. Diese werden immer am ersten Dienstag eines jeden Monats zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt, am Mittwoch zuvor erfolgt die Enthüllung.

Daraus lässt sich schließen, an welchem Datum Sony die Titel ankündigen wird:

Wann wird Sony die Games ankündigen? Am 27. Februar 2019 um 17:30 Uhr.

Bis wann gibt es noch die Februar-Spiele für PS3 und PS Vita? Bis zum 08. März 2019.

Bis wann gibt es noch die Februar-Spiele für PS4? Bis zum 05. März 2019.

Wann erscheinen die neuen Titel? Im Laufe des 05. März 2019.

Hier findet ihr die PS Plus-Spiele

Die Downloads findet ihr über den PlayStation Store von Sony. Hier gibt es einen eigenen Reiter namens PS Plus, unter dem ihr alle PS Plus-Games des aktuellen Monats findet. Verfügt ihr über eine gültige Mitgliedschaft, könnt ihr hier die jeweiligen Spiele kostenlos auf eure Konsole laden.

Wann erscheint die PS5?

Dass die PlayStation 5 kommen wird, ist bereits offiziell bestätigt worden. Bislang wissen wir allerdings kaum etwas über die Netx-Gen-Konsole aus dem Hause Sony. Ebenso gibt es keine Infos darüber, wie PlayStation Plus auf der Konkurrenz-Konsole, der Xbox Scarlett von Microsoft, ausschaut. Möglicherweise wird das japanische Unternehmen aber an dem derzeitigen PS Plus-System auch in der Zukunft festhalten.

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

Damit ihr jederzeit wisst, welche Titel es in dem jeweiligen Monat bei PS Plus gibt, halten wir für euch unseren News-Ticker für das Jahr 2019 regelmäßig auf dem aktuellen Stand:

