PlayStation Plus - Die kostenlosen PS Plus-Spiele für 2019 in unserem News-Ticker

In dem gesamten Jahr 2019 dürfen sich PS Plus-Abonnenten jeden Monat über Gratis-Spiele freuen. Von Januar bis Dezember erhaltet ihr monatlich ausgewählte Spiele für eure PS4-Konsole. Was ihr wissen müsst, welche Games es geben wird und was ihr sonst noch mit PlayStation Plus bekommt, verraten wir euch in unserem News-Ticker.

Monatlich erhalten Abonnenten von PlayStation Plus eine Vielzahl spannender Boni, inklusive einiger Gratis-Games. Auch in 2019 dürft ihr euch von Januar bis Dezember monatlich über ausgewählte, kostenlose Spiele für eure PS4-Konsole freuen.

Jetzt blicken wir aber mal voraus: Welche PS Plus Spiele gibt es im Juni 2019? Was gab es im letzten Monat (April 2019) für meine PS4? In unserem großen News-Ticker informieren wir euch rund um die Uhr über das PlayStation-Programm und listen kostenlose Games, Termine und den Zeitplan auf.

Januar 2019 bei PS Plus

Februar 2019 bei PS Plus

März 2019 bei PS Plus

April 2019 bei PS Plus

Mai 2019 bei PS Plus

Juni 2019 bei PS Plus

Was es hingegen im Juni zu spielen gibt, erfahrt ihr am 29. Mai!

Juli 2019 bei PS Plus

Das Juli-Lineup enthüllt Sony am 26. Juni. Kehre dann einfach auf diese Seite zurück!

August 2019 bei PS Plus

Worauf ihr euch im August freuen dürft, erfahrt ihr am 31. Juli. Das geht fix!

September 2019 bei PS Plus

Der September wird am 28. August bekannt gegeben. Die Prophezeihung naht!

Oktober 2019 bei PS Plus

Was euch im Oktober blüht, enthüllt Sony am 25. September ganz unverblümt!

November 2019 bei PS Plus

Die neuen Games im November werden am 30. Oktober präsentiert. Dann weißt du Bescheid!

Dezember 2019 bei PS Plus

Der Dezember wird zum Abschluss bereits am 27. November bekannt gegeben! Fröhliche Feiertage!

Moment mal! Was ist überhaupt PS Plus?

Hier ist unsere Zusammenfassung:

„Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service, damit ihr auf der PlayStation 4 online mit euren Freunden spielen könnt. Außerdem erhaltet ihr jeden Monat verschiedene Gratis-Games, die alleine schon den Preis von PS Plus rechtfertigen. Pro Jahr erhaltet ihr 24 Spiele für die PS4. Außerdem warten auf euch exklusive Preisnachlässe sowie weitere interessante Extras. PS Plus kostet für 3 Monate 24,99 Euro. 6 Monate schlagen mit 47,49 Euro zu Buche, während 12 Monate 59,99 Euro kosten.“

Welche Spiele dabei sein können, haben wir dir in unserer Liste für 2018 angegeben:

