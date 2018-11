PlayStation Plus - Das gibt es aktuell exklusiv für Abonnenten!

Mit einem Abonnement bei PlayStation Plus sichert ihr euch jeden Monat zahlreiche spannende Vorteile für eure Konsole. Aktuell gibt es neben mehreren Gratis-Games zahlreiche exklusive Inhalte und besondere Vorteile. Wir verraten euch, worauf ihr euch derzeit alles freuen dürft.

Mit kleinem Geld viele große Inhalte bekommen, das spricht seit jeher für ein Abonnement bei PlayStation Plus. Doch wusstet ihr, dass eure Mitgliedschaft weit mehr als nur die allseits bekannten Features bietet?

Für viele Abonnenten von PS Plus dürften die monatlich wechselnden kostenlosen Spiele definitiv das Hauptargument darstellen. In diesem Jahr wurden bereits Games wie Bloodborne oder Yakuza Kiwami verteilt! Was aktuell drin ist, erfahrt ihr in der folgenden News:

PlayStation Plus Die neuen November-Games sind da!

Exklusive Designs und Ingame-Inhalte

Allerdings bekommt ihr zusätzlich auch noch Zugriff auf zahlreiche exklusive Inhalte, die ihr auf eurer PlayStation-Konsole oder in ausgewählten Spielen einlösen könnt. Dazu gehören zum Beispiel besondere Designs und Avatare, die für dutzende unterschiedliche Titel eigens angefertigt und euch zur Verfügung gestellt werden. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Besonders interessant sind die exklusiven Ingame-Inhalte für zahlreiche hochkarätige Titel. Einige der besten haben wir euch nachfolgend zusammengestellt:

PS Plus aktuell günstiger

Aktuell könnt ihr euch PS Plus übrigens zu einem besonders attraktiven Preis sichern! Schnappt euch ein Abonnement mit satten 20 Prozent Rabatt und spart ordentlich Geld, nur für kurze Zeit:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.