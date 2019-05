PlayStation Plus - Die Gamer haben sich schon auf ein kostenloses Spiel für Juni 2019 festgelegt

Obwohl es im Mai noch so einige Tage zum Zocken gibt, spekulieren die Spieler auf Reddit schon darüber, welche Games sie im kommenden Monat mit PlayStation Plus erhalten werden. Dabei sind sie sich schon jetzt sicher, dass ein Kandidat mehr als nur wahrscheinlich ist.

Das muntere Rätselraten rund um die nächsten „PlayStation Plus“-Titel geht schon vergleichsweise früh vor der offiziellen Ankündigung los. Auf Reddit wurde ein großer Thread eröffnet, der die User dazu anhält, ihre Tipps für die „PS Plus“-Games im Juni 2019 abzugeben. Und dabei hat sich ein ganz klarer „Favorit“ herauskristallisiert.

Die meisten User nennen nämlich Metal Gear Survive als kommenden Titel für PS Plus im Juni 2019. Warum ein Favorit in Anführungszeichen? Nun, die meisten würden sich wohl lieber einen anderen Titel wünschen. Jedoch geht es in dem Thread darum, möglichst richtig zu liegen. Und die Chance auf „Metal Gear Survive“ steht ziemlich gut.

Denn im Mai 2019 durften bereits die „PS Plus“-Kunden in Asien und Japan mit „Metal Gear Survive“ loslegen. Da dieser Titel hierzulande noch nicht im Rahmen des Aboprogramms erschienen ist, dürfte er ein sicherer Kandidat für die Zukunft sein. Ob er auch wirklich schon mit den „PS Plus"-Games im Juni 2019 erscheint, müssen wir abwarten.

Die Games werden - üblicherweise - immer eine Woche vor dem Erscheinen angekündigt. Wir dürfen also in der kommenden Woche mit einer Enthüllung seitens Sony rechnen. Welche Games würdet ihr euch für PS Plus im Juni 2019 wünschen? Haltet ihr „Metal Gear Survive“ ebenfalls für realistisch?