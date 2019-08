PlayStation Plus - Exklusive Lounge für alle PS Plus-Mitglieder auf der gamescom

In diesem Jahr wird Sony während der gamescom eine exklusive PlayStation Plus-Lounge für alle PS Plus-Mitglieder zur Verfügung stellen. Was genau sich darin befinden wird und welche Vorteile Abonnenten erwarten, ist bislang allerdings noch nicht verraten worden.

Solltet ihr in diesem Jahr die gamescom in Köln besuchen und zugleich über ein aktives Abonnement bei Sonys kostenpflichtigem Dienst PlayStation Plus verfügen, erhaltet ihr exklusiven Zutritt zu einer eigenen PS Plus-Lounge.

Diese exklusive Lounge steht in diesem Jahr zum ersten Mal zur Verfügung. Welche Annehmlichkeiten Besucher mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft genießen können, hat Sony in der aktuellen Pressemitteilung allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Wir vermuten aber, dass ihr darin unter anderem einige Anspielstationen und zudem Getränke sowie Snacks vorfindet.

Weitere Infos zu der PS Plus-Lounge wird Sony aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb der nächsten Tage bekannt geben.

Wann werden die neuen PS Plus-Spiele bekannt gegeben?

Im Regelfall werden die neuen Spiele bei PlayStation Plus zum ersten Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht. Um welche es sich dabei handelt, erfahren wir bereits am Mittwoch zuvor. Entsprechend dürften die neuen Games am Mittwoch, den 28. August um 17:30 Uhr bekannt gegeben werden.

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im August 2019 mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus!

