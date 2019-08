PlayStation Plus - Dunkler Ritter und höllische Reiterin  Das sind die neuen Spiele im September 2019

Die PS Plus Spiele für September 2019 sind enthüllt. Freut euch auf zwei coole Blockbuster!

Sony hat bekannt gegeben, welche Spiele PS Plus-Abonennten im September 2019 gratis herunterladen dürfen. Ab dem 03. September stehen wieder zwei Titel vollkommen kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich dabei um actionreiche Blockbuster.

Das sind die PS Plus-Games für September 2019

Freut euch auf Batman: Arkham Knight und Darksiders III. Wir stellen euch die beiden Games in Kurzform vor.

Batman: Arkham Knight

Das Finale der Arkham-Trilogie von Rocksteady Studios befördert euch in ein dunkles, atmosphärisches Gotham, das von Scarecrow regiert wird. Zahlreiche Superschurken aus dem Batman-Universum treiben ihr Unwesen und eine ganz neue Bedrohung stellt sich dem dunklen Ritter in den Weg: Der Arkahm Knight.

In dem Action-Adventure lasst ihr als Batman die Fäuste in turbulenten Kämpfen sprechen oder versucht eure Gadgets zu verwenden, um die Gegner ungesehen auszuschalten. Das Open-World-Gotham kann dabei mit eurem Cape überflogen werden oder ihr setzt euch hinter das Steuer des Batmobils und gebt Vollgas.

Hier könnt ihr euch unseren Test zu „Batman: Arkham Knight“ durchlesen.

Darksiders III

Der aktuellste Teil der Darksiders-Hauptreihe lässt euch in der Rolle von Fury – einer der vier höllischen Reitern und versierten Magierin – eine von der Apokalypse zerstörte Erde durchstreifen.

Ihr kämpft in diesem Hack'n'Slash-Action-Adventure gegen die sieben Todsünden und zahlreiche Dämonen. Das Ziel: Das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherstellen. Dieses Unterfangen will Fury durch den Einsatz von Peitsche und Magie vollbringen. Was sie bloß ansieht, darf den Tod begrüßen.

Hier könnt ihr euch unseren Test zu „Darksiders III“ durchlesen.

Die beiden PlayStation Plus-Spiele werden voraussichtlich ab Dienstag, dem 03. September 2019, zum Download bereit stehen. Bis zum 02. September könnt ihr euch also noch die beiden August-Spiele sichern.