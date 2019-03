PlayStation Plus - Diese Spiele wünschen sich Gamer für April 2019

In der kommenden Woche werden die neuen Spiele bei PlayStation Plus enthüllt. Doch welche Titel wünschen sich eigentlich die Gamer für den April 2019?

Sony wird in der kommenden Woche bekannt geben, welche Spiele im Angebot von PlayStation Plus für April 2019 dabei sind. Doch welche PlayStation 4-Spiele dürfen wir für den kommenden Monat erwarten?

Wir haben uns umgehört und verraten euch, welche Titel bei den Gamern derzeit hoch im Kurs stehen!

The Order: 1886

Weder bei den Kritikern, noch bei den Fans kam The Order: 1886 überschwänglich gut an. Dennoch konnte das im London des 19. Jahrhunderts angesiedelte Action-Adventure über die Jahre eine kleine Fangemeinde aufbauen und besonders durch seinen grafischen und atmosphärischen Stil überzeugen.

Die Mischung aus tatsächlichen historischen Ereignissen und den Geschehnissen in einer Parallelwelt klingt bereits auf dem Papier exotisch. Im PS Plus-Lineup wäre das Ganze noch besser!

Titanfall 2

Respawn Entertainment schaffte es mit Apex Legends endlich, einen echten Hit zu landen. Ausgerechnet das Universum, in dem der Battle Royale-Shooter angesiedelt ist, konnte bislang aber nie einen nennenswerten Erfolg vorweisen.

Das von Kritikern geliebte, aber finanziell wenig lukrative Titanfall 2 könnte durch seine Teilnahme bei PlayStation Plus eine zweite Chance bekommen!

No Man's Sky

Die turbulente Entwicklungsgeschichte von No Man's Sky ist mittlerweile jedem Spieler bekannt, denn selbst mehrere Jahre nach Release sind die getätigten Versprechungen bis jetzt nicht eingehalten worden. Sehr schade, denn die vergangenen Updates brachten eine Menge an coolem Content mit sich!

Die prozedural generierte Spielwelt ist angesichts ihrer Vielfalt und Weite bis heute faszinierend. Wer wollte als Kind nicht die Weiten der Galaxie erkunden und selbst zum Astronauten werden? Wir hoffen, dass No Man's Sky einen ordentlichen Neustart bekommt - und der könnte mit PS Plus erfolgen.

Assassin's Creed Syndicate

Für viele Spieler galt Assassin's Creed Syndicate als der Grund schlechthin, warum die Serie dringend überarbeitet werden musste. Dies ist mit den neuen Teilen zwar geschehen, doch seinen Ruf als ewige Langeweile wird Syndicate so schnell leider nicht los.

Dabei ist das Setting in London wahrlich faszinierend und gameplaytechnisch überzeugt Assassin's Creed Syndicate. Doch wenn bis zuletzt jedes Jahr ein neues Spiel mit den selben Mechaniken erscheint, kann es schnell langweilig werden. Vielleicht wird es besser, wenn man das Spiel einfach bei PS Plus verschenkt?

The Division

Im März erscheint bekanntlich The Division 2, da könnte man doch zum Anspornen den ersten Teil verschenken, oder etwa nicht? Alle asiatischen Spieler durften sich im Januar bereits über den Survival-Shooter freuen, der Westen blieb jedoch aus. Unfair!

Eine Wiedergutmachung wäre ja schon schön...

Gravity Rush 2

Wir alle wissen, dass Gravity Rush 2 nicht gerade ein unglaublicher Erfolg ist. Aber das ist okay, denn bei Teilnahme im Programm von PlayStation Plus könnten endlich mehr Personen die Möglichkeit bekommen, dieses sagenhafte Action-Adventure auszuprobieren!

Schließlich ist alleine das Gameplay vielverprechend! Die Fähigkeit, jederzeit die Gravität zu wechseln, ermöglicht ein wahrlich einzigartiges Movement. Das muss erstmal getoppt werden!

Hellblade Senua's Sacrifice

Jetzt, wo Hellblade Senua's Sacrifice den Sprung auf die anderen Konsolen schafft, sollten Spieler der PlayStation 4 wahrlich belohnt werden. Ohnehin sollten so viele Spieler wie möglich in der Lage sein, dieses emotionale und immersive Spiel zu zocken.

Hellblade erzählt die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua, die an Psychosen leidet. Diese werden im gesamten Spiel sichtbar und lassen niemanden kalt.

Was ist überhaupt PlayStation Plus?

Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service, damit ihr auf der PlayStation 4 online mit euren Freunden spielen könnt. Außerdem erhaltet ihr jeden Monat verschiedene Gratis-Games, die alleine schon den Preis von PS Plus rechtfertigen. Pro Jahr erhaltet ihr 24 Spiele für die PS4. Außerdem warten auf euch exklusive Preisnachlässe sowie weitere interessante Extras. PS Plus kostet für 3 Monate 24,99 Euro. 6 Monate schlagen mit 47,49 Euro zu Buche, während 12 Monate 59,99 Euro kosten.