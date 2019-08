PlayStation Plus - Diese Spiele wünschen sich Fans im September, welche wollt ihr haben?

Welche Spiele soll Sony für PS Plus-Abonennten gratis anbieten? Viele Fans haben ihre Wünsche bereits geäußert. Wie sieht es mit euch aus?

Am morgigen Mittwoch ist es wieder so weit und Sony enthüllt die neuen Gratis-Spiele, die exklusiv den Abonnenten von PlayStation Plus im September 2019 zur Verfügung stehen. Das große Rätselraten, um welche Games es sich dabei handeln könnte, hat bereits begonnen.

Die meistgewünschten PS Plus-Games

Auf reddit versuchen Fans zu erraten, welche neuen Gratis-Spiele uns für die PS4 erwarten. Die Wünsche der Fans sind vielfältig und am liebsten hätte man das ganze Angebot an PS4-Spielen. Einige Titel wurden von den Usern aber besonders oft genannt. Diese listen wir euch auf.

DOOM: Im November erscheint der Nachfolger DOOM Eternal . Daher wäre es von Sony gar nicht so dumm mit dem „DOOM“ von 2016 nochmal die Gemüter auf das Dämonengemetzel einzustimmen.

Im November erscheint der Nachfolger . Daher wäre es von Sony gar nicht so dumm mit dem „DOOM“ von 2016 nochmal die Gemüter auf das Dämonengemetzel einzustimmen. Vampyr: Das Action-Rollenspiel von Dontnod gehört zu den heißen Wünschen der Fans. Es erschien vor etwa 2 Jahren und könnte daher durchaus als Gratis-Titel angeboten werden.

Das Action-Rollenspiel von Dontnod gehört zu den heißen Wünschen der Fans. Es erschien vor etwa 2 Jahren und könnte daher durchaus als Gratis-Titel angeboten werden. The Last Guardian: Dieser PS4-exklusive Titel gehört seit Monaten zu den meistgenannten Wünschen. Das Abenteuer um das geflügelte Fabelwesen Trico besticht durch viele Rätsel und eine schöne Atmosphäre.

Dieser PS4-exklusive Titel gehört seit Monaten zu den meistgenannten Wünschen. Das Abenteuer um das geflügelte Fabelwesen Trico besticht durch viele Rätsel und eine schöne Atmosphäre. Ghost Recon: Wildlands : Der Nachfolger mit dem Namen Breakpoint steht schon in den Startlöchern und soll im Oktober erscheinen. Ein guter Zeitpunkt, um sich darauf vorzubereiten.

: Der Nachfolger mit dem Namen steht schon in den Startlöchern und soll im Oktober erscheinen. Ein guter Zeitpunkt, um sich darauf vorzubereiten. Dyling Light : Der Nachfolger des Action-Rollenspiels soll 2020 erscheinen. Viele Fans wollen im Vorfeld gerne das Original spielen. In Deutschland steht das Spiel leider auf dem Index.

: Der Nachfolger des Action-Rollenspiels soll 2020 erscheinen. Viele Fans wollen im Vorfeld gerne das Original spielen. In Deutschland steht das Spiel leider auf dem Index. Horizon Zero Dawn: Einer der besten PS4-Exklusivtitel überhaupt mit einer großen Community. Es gibt bereits Gerüchte zu einem Nachfolger, daher könnte man die Fanbase nochmals erweitern, indem Sony es als PS Plus-Geschenk anbietet.

Einer der besten PS4-Exklusivtitel überhaupt mit einer großen Community. Es gibt bereits Gerüchte zu einem Nachfolger, daher könnte man die Fanbase nochmals erweitern, indem Sony es als PS Plus-Geschenk anbietet. Ein Dark Souls-Spiel: Es werden alle drei Teile gewünscht, am meisten jedoch der neueste Ableger. Über Sekiro: Shadows Die Twice würden sich die Fans ebenfalls freuen, das Spiel ist aber noch zu neu, um in Betracht gezogen zu werden.

PS Plus September 2019

Welche zwei Spiele Sony im September für PS Plus-Abonnenten verschenkt, erfahren wir am Mittwoch, den 28. August, um 17:30 Uhr. Die Spiele können dann ab dem 2. September kostenlos heruntergeladen werden. Bis es so weit ist, habt ihr noch die Möglichkeit, euch die aktuellen PS Plus-Games Sniper Elite 4 und „WipEout Omega Collection“ zu sichern.

Wie sieht es mit euch aus? Decken sich diese genannten Titel mit euren Wünschen? Welche PS Plus-Gratis-Spiele wollt ihr im September haben? Teilt es uns in den Kommentaren mit!