PlayStation Plus - Dezember 2018: Neue Spiele werden morgen enthüllt!

Morgen wird enthüllt, welche neuen Spiele es im Dezember 2018 bei PlayStation Plus gibt. Damit wird endlich bekanntgegeben, welche kostenlosen Downloads uns auf der PS4, PS3 und PS Vita erwarten. Wir haben alle Informationen zur Ankündigung und was ihr zu PS Plus wissen müsst.

Am morgigen Mittwoch wird Sony das neue PlayStation Plus-Lineup für Dezember 2018 bekannt geben. Im letzten Monat war der Großteil der Spiele aufgrund eines Leaks bereits bekannt. Welche Games uns im Dezember erwarten, ist bislang jedoch völlig ungewiss.

Im Monat November könnten PS Plus-Mitglieder unter anderem noch Bulletstorm: Full Clip Edition sowie Yakuza Kiwami in ihre Bibliothek auf der PS4 aufnehmen.

Hier ein Blick auf die aktuellen Games:

Alle Infos: Neu bei PS Plus im Dezember 2018

Wer Abonnent bei PS Plus ist, kennt die Art und Weise, in der Sony die neuen PS Plus-Spiele bekanntgibt. Diese werden immer am ersten Dienstag eines jeden Monats zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt, am Mittwoch zuvor erfolgt die Enthüllung.

Daraus lässt sich erschließen, wie die Titel angekündigt werden:

Wann wird Sony die Games ankündigen? Am 28. November 2018 um 17:30 Uhr.

Bis wann gibt es noch die November-Spiele? Bis zur Nacht vom 01. Dezember 2018 auf den 02. Dezember 2018.

Wann erscheinen die neuen Titel? Im Laufe des 04. Dezembers 2018.

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

