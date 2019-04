PlayStation Plus - Bonus-Programm: PS Plus Rewards in Teilen von Europa verfügbar

Seit Ende Juni 2010 bietet Sony PlayStation Plus an, ein Service, der als optionales Upgrade dient und den Spielern weitere Funktionen auf der PS4 bietet. In den letzten Monaten wurde der Service teurer und im März diesen Jahres auch spieletechnisch gekürzt. Diese Tatsache kam nicht überall gut an, in einigen Ländern bietet ein spezielles Bonus-Programm aber einen Mehrwert für PS Plus-Abonnenten.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Abo-Service, der seit März 2019 nur noch für die PlayStation 4 gilt. Ohne das Abo habt ihr weder Zugriff auf die Multiplayer-Funktion noch Zugang zu allen Online-Games. Erfreulich ist der Cloud-Speicher, der eure Spielstände jederzeit absichert. Zudem erhalten die Mitglieder exklusive Angebote und können sich regelmäßig über Gratis-Spiele freuen.

Um den Abo-Service PlayStation Plus attraktiver zu machen, startete Sony Interactive Entertainment vor einigen Monaten ein Bonus-Programm, das in einigen Regionen Europas bereits anlief. Der Dienst kann in Spanien, Großbritannien, Finnland, Norwegen und Finnland bereits genutzt werden, für Ungarn und Italien wurde er nun angekündigt.

Was genau ist PS Plus Rewards?

Ein Statement von Sony erklärt das Programm für PlayStation Plus-Abonnenten folgendermaßen:

„Ab heute, den 15. April, haben alle PS Plus-Abonnenten Zugang zu exklusiven Angeboten der neuen Edition des Programmes PS Plus Rewards. Der grunderneuerte Service bietet viele neue Funktionen, Wettbewerbe und spezielle Aktivitäten für registrierte Nutzer. Dank der beteiligten Partner bietet die neue Edition zahlreiche Abonnentenvorteile und exklusive Rabatte, bei denen die Nutzer auch ein Mitbestimmungsrecht haben“, so Sony.

Außerdem gibt Sony an, dass es einen persönlichen Status gibt, der sich daran orientiert, wie aktiv man auf dem Portal ist. Beginnend mit der Basic-Mitgliedschaft, kann man sich zu Gold und Platin vorarbeiten. Gold- und Platin-Mitglieder haben höhere Gewinnchancen und können länger von den Rabatten profitieren.

Was für Rewards gibt es?

Wenn man einen Blick auf die UK-Seite des Programms wirft, fallen einem sofort besondere Deals auf, die nur über einen limitierten Zeitraum erhältlich sind. Derzeit handelt es sich um die Firmen Adidas, SkySports, Now TV und Pure Gym, weitere Partner sollen allerdings hinzukommen.

Ob dieses Bonus-Programm auch in Deutschland an den Start geht, ist bisher nicht bekannt. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden.