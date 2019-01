PlayStation Plus - Blackout auf der PlayStation 4 noch für einige Tage kostenlos zocken

Noch bis Ende der kommenden Woche könnt ihr den Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 völlig kostenlos auf eurer PlayStation 4 ausprobieren. Dafür müsst ihr nicht einmal über ein kostenpflichtiges Abo bei PlayStation Plus verfügen.

Sämtlicher Fortschritt, den ihr in den nächsten Tagen in Blackout erspielt, wird in die Vollversion von Black Ops 4 übernommen, wenn ihr euch für den Kauf entscheidet.

Hier geht es zum PlayStation Store!

Die kostenlose Testversion von Blackout enthält:

Zugriff auf den Battle Royale-Modus Blackout

Sämtlicher Fortschritt wird gespeichert und übernommen, wenn Sie sich die Vollversion Call of Duty: Black Ops 4 holen

Spielevermittlung mit allen Blackout-Spielern

Alle Blackout-Karten-Updates, inklusive der Absprungzone Hijacked

PlayStation Plus ist für den Download der Testversion erforderlich (nur für bestimmte Elemente der Vollversion)

Die kostenlose Testversion von Blackout endet am 24. Januar 2019.

Auf der Xbox One ist hingegen ein kostenpflichtiges Xbox Live Gold-Abo notwendig. Auf dem PC könnt ihr die Testversion von Blackout in Blizzards Battle.net völlig kostenlos herunterladen und ausprobieren. Dabei beträgt die Größe der Testversion rund 42 Gigabyte. Ihr solltet entsprechend also über genügend Speicherplatz auf euren Konsolen verfügen oder einfach direkt eine externe Festplatte anschließen.

Was ist Blackout?

Blackout ist der Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4. Hier treten bis zu 100 Spieler auf einer riesigen Karte gegeneinander an. Während die "Zone" um euch herum zunehmend kleiner wird, müsst ihr Ausschau nach guten Waffen und wichtiger Ausrüstung halten. Der letzte überlebende Spieler oder das letzte verbleibende Squad gewinnt schließlich die Runde. Neben Blackout verfügt Black Ops 4 außerdem über einen umfangreichen Multiplayer sowie einen eigenen ebenfalls recht komplexen Zombie-Modus.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.