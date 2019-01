PlayStation Plus - Alles anders: Sony kündigt Änderungen offiziell an!

Sony hat bekannt gegeben, dass sich ab sofort einiges bei PlayStation Plus ändern wird. Fortan soll es beispielsweise keine Spiele mehr für PS3 und PS Vita geben. Im Gegenzug wird allerdings der Cloud-Speicher auf der PS4 erhöht.

In diesem Jahr müssen sich alle Abonnenten von PlayStation Plus auf einige Änderungen einstellen. Betreiber Sony will das Programm anpassen und hat deshalb heute einige seiner Pläne offiziell angekündigt.

Zuallererst soll der Cloud-Speicher für Mitglieder von PS Plus bereits in den kommenden Wochen massiv erweitert werden. Zukünftig sollen euch statt 10 GB satte 100 GB zur Verfügung stehen. Der Cloud-Speicher wrid genutzt, um beispielsweise Fortschritte und Charakterprofile von der einen auf die andere Konsole zu übertragen.

Letzten Spiele für PS3 und Vita

Der Februar stellt, wie bereits bekannt, zudem den letzten Monat mit Spielen für PlayStation 3 und PlayStation Vita dar. Ab sofort soll es keinerlei PS Plus-Games für die beiden Konsolen geben.

Die Spiele aus dem Februar sind deshalb bis zum 08. März 2019 verfügbar und nicht wie etwa die PS4-Spiele zum 05. März 2019. Diese werden schon zum geplanten Termin ausgewechselt.

Kommen jetzt bessere Games?

Anders als zuvor befürchtet wird es also keine Änderung am Release-Rhythmus von PlayStation Plus geben. Weiterhin werden die neuen Spiele am ersten Dienstag eines jeden Monats veröffentlicht und am Mittwoch davor enthüllt.

Unklar bleibt aber weiterhin, ob sich die Qualität der Plus-Titel langfristig steigern wird. Immerhin ist es nun so, dass Abonnenten monatlich deutlich wenige Spieler zur Verfügung gestellt bekommen.

