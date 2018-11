PlayStation Plus - Alle PS4-Games im Dezember 2018 enthüllt!

Bei PS Plus wird es auch im Dezember 2018 wieder zahlreiche neue kostenlose Spiele geben. Diese werden wie üblich für PS4, PS3 und PS Vita erscheinen. Sony hat jetzt bekannt gegeben, worauf sich alle Abonnenten von PlayStation Plus im nächsten Monat freuen dürfen.

Sony hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und enthüllt, welche kostenlosen PlayStation Plus-Spiele uns im Dezember 2018 erwarten! Spieler wissen jetzt Bescheid, worauf sie sich im letzten Monat des Jahres auf ihren PlayStation-Konsolen freuen dürfen.

Die enthüllten neuen Spiele sind wie üblich nur für Mitglieder von PS Plus kostenlos, sodass ein laufendes Abonnement notwendig ist. Im Rahmen von PlayStation Plus bekommt ihr nämlich jeden Monat eine vorab ausgewählte Liste an Titeln komplett gratis und zwar sowohl für PS4, PS3 als auch PS Vita.

Ihr seid jedoch gewarnt: Ab 2019 soll es bei PS Plus nur noch PS4-Spiele geben, wie Sony vor einiger Zeit bekannt gab. Bis dies jedoch der Fall ist, werden wie gewohnt jeweils zwei oder sogar mehr Titel für die PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt.

PS Plus im Dezember 2018: Wann bekomme ich alle Games?

Sony ist ein Freund der Tradition und verfährt deshalb allmonatlich nach demselben Schema. Am ersten Dienstag eines jeden Monats könnt ihr die neuen Titel herunterladen, am Mittwoch zuvor werden sie dann enthüllt. Das ist heute der Fall!

Die neuen Games erscheinen deshalb am 04. Dezember 2018 gratis und können ab dann auch erst kostenlos heruntergeladen werden. Die vielen Titel aus dem November stehen euch noch bis zum 03. Dezember 2018 bereit.

PlayStation Plus Dezember 2018: Das sind die neuen Games!

Das sind eure neuen PS Plus-Spiele im Dezember:

Nicht mehr lange: PS Plus-Spiele vom November

Ihr habt noch bis zum 03. Dezember Zeit, um euch die vielen Titel aus dem November zu sichern. Dazu gehören:

