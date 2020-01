PlayStation Plus - 50 Prozent Rabatt für 1 Monat PS Plus

Nur noch bis zum Ende dieses Monats könnt ihr die einmonatige PlayStation Plus-Mitgliedschaft für die Hälfte des regulären Preises erwerben. In diesem Monat erhaltet ihr die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ und „Goat Simulator“ für die PlayStation 4.

Egal ob Multiplayer, Cloud-Speicher, besondere Angebote oder Gratis-Games, mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus könnt ihr nur profitieren – und das jetzt sogar besonders günstig.

Bis zum Ende dieses Monats spart ihr beim Kauf einer einmonatigen Mitgliedschaft satte 50 Prozent. Somit zahlt ihr anstatt der sonst fälligen 8,99 Euro im Moment nur 4,49 Euro! Das Angebot endet am 31. Januar 2020 um 10 Uhr (GMT).

Ein Mitgliedschaft bei PlayStation Plus lohnt sich in diesem Monat insbesondere für alle Fans von Adventures. Im Januar 2020 erhaltet ihr als Mitglied nämlich Uncharted: The Nathan Drake Collection geschenkt! Die Sammlung besteht aus folgenden Spielen:

Außerdem dürft ihr euch über den verrückten Goat Simulator freuen.

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“