PlayStation Plus - 30 Prozent Rabatt: Sichert euch 15 Monate PS Plus für unter 60 Euro!

Im Rahmen des Amazon Prime Day 2019 erhaltet ihr derzeit 15 Monate PlayStation Plus für unter 60 Euro. Ihr solltet euch allerdings nicht allzu viel Zeit lassen, da die Angebotstage nur am heutigen Montag sowie am morgigen Dienstag stattfinden.

Der Amazon Prime Day 2019 ist offiziell gestartet und bringt zahlreiche lohnende Angebote mit sich. Unter anderem könnt ihr euch eine PlayStation 4 für gerade einmal 139,99 Euro sichern.

Solltet ihr schon seit längerer Zeit mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft liebäugeln, dann dürfte das folgende Angebot genau das Richtige für euch sein.

Denn im Rahmen der zwei Schnäppchentage im Onlinestore von Amazon könnt ihr euch 15 Monate PlayStation Plus für gerade einmal 59,49 Euro sichern. Zum Vergleich: 15 Monate PlayStation Plus kosten regulär 84,98 Euro. Ihr spart also bares Geld, da ihr lediglich den Preis für eine Jahresmitgliedschaft zahlt und drei Monate geschenkt bekommt.

15 Monate PS Plus für nur 59,49 (-30%)

PS Plus Programm: Das wissen wir über das Angebot

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gilt als Pflicht für alle, die alles aus ihrer PlayStation 4 herausholen möchten. Abonnenten erwarten nämlich mehrere Features, die ihnen exklusiv vorbehalten werden.

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“

Damit ihr jederzeit wisst, welche Titel es in dem jeweiligen Monat bei PS Plus gibt, halten wir für euch unseren News-Ticker für das Jahr 2019 regelmäßig auf dem aktuellen Stand:

PlayStation Plus Die kostenlosen PS Plus-Spiele für 2019 im News-Ticker mit kurzfristiger Änderung

Sind das die August-Games?

Möglicherweise sind die beiden PS Plus-Spiele für August 2019 bereits bekannt. Ein Spieler hat vor kurzem Hinweise entdeckt, die auf das neue Line-up für den kommenden Monat hindeuten.

PlayStation Plus Nur ein Fehler? Die neuen Games im August 2019 sind möglicherweise geleakt worden