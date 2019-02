PlayStation Plus - 100 GB mehr Cloud-Speicher für PS+ jetzt verfügbar

PlayStation Plus-Abonnenten aufgepasst: Ab sofort stellt Sony euch 100 GB Cloud-Speicher zur Verfügung, um eure Spiele online dauerhaft zu sichern.

Wer viel mit seiner PlayStation zockt, lädt sicher auch ab und zu die Spielstände und weitere Daten in den Cloud-Speicher. Dieser bot bisher lediglich eine Kapazität von 10 Gigabyte. Nachdem vor wenigen Tagen die kostenfreien Spiele für Februar 2019 online gingen, kommt jetzt das nächste Update für die PlayStation-Nutzer.

PlayStation Plus Die neuen Februar-Spiele sind verfügbar

100 GB Cloud-Speicher mit PS+ verfügbar

Der Nachricht auf dem offiziellen Twitter-Account von Sony nach ist es jetzt soweit: Der Cloud-Speicher für die Nutzer von PlayStation Plus wurde auf 100 GB angehoben. Man rolle den Speicherplatz jetzt an alle Nutzer aus - es kann also sein, dass es noch ein paar Stunden dauert, bis wirklich jeder in den Genuss dieser Erweiterung kommt.

Sony ändert die Strategie ab März 2019

Die Erhöhung des Cloud-Speichers gehört zu den Neuerungen, die Sony für PlayStation Plus einführt. Denn ab März 2019 stützt sich der Publisher voll auf die aktuelle Konsolengeneration und beendet den Support durch kostenlose Games für PS Vita und PlayStation 3. Aber keine Sorge, es wird weiterhin pro Monat mehrere PS4-Spiele ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten geben.