PlayStation Now - Neue Spiele im August 2019 enthüllt: DOOM, Fallout 4 und mehr

Sony hat enthüllt, welche Spiele uns im August 2019 im Lineup von PlayStation Now erwarten werden. Diesmal sind unter anderem „Fallout 4“ sowie „DOOM“ mit dabei.

Im bevorstehenden August können sich alle Abonnenten von PlayStation Now über eine Vielzahl neuer Titel freuen. Jetzt hat Sony in einem offiziellen Blogpost die Liste der neu hinzukommenden Spiele bekannt gegeben.

Publisher Bethesda tritt mit gleich drei Spielen dem PS Now-Lineup bei und fügt DOOM, Fallout 4 und Wolfenstein: The New Order hinzu. In den USA kommt noch Tekken 7 aus dem Hause Bandai Namco hinzu, dies wird in Deutschland aus unbekannten Gründen jedoch nicht der Fall sein.

Wie üblich können die PS4-Spiele direkt auf die Konsole heruntergeladen werden. Alle anderen Titel könnt ihr lediglich streamen.

Neue PS Now-Spiele im August 2019

Doom (PS4)

Fallout 4 (PS4)

Monster Energy Supercross (PS4)

MotoGP 17 (PS4)

The Raven: Remastered (PS4)

Wolfenstein: The New Order (PS4)

BRUT@L (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow 2 (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)