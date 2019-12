PlayStation Now - Neu im Dezember 2019: Diese Spiele könnt ihr ab Dezember streamen!

Sony hat die neuen PlayStation Now-Titel für Dezember 2019 vorgestellt und es sind einige bekannte Blockbuster mit von der Partie.

Der PS Now-Dienst wird immer beliebter und Sony hat dem Streaming-Dienst erst kürzlich ein großes Update spendiert. Wie der aktuelle Stand der Dinge so ist, erfahrt ihr in unserem Test:

Nun gab es im November Persona 5, Mittelerde: Schatten des Krieges und „Hollow Knight“ als neue Spiele für PlayStation Now, die ihr natürlich auch in Zukunft weiterhin streamen könnt. Doch im aktuellen Monat Dezember kommen wieder neue Spiele dazu!

Neue PS Now-Spiele im Dezember 2019

Die folgenden Spiele gibt es neu im Dezember 2019, ihr könnt sie ab sofort streamen! PUBG ist insgesamt drei Monate lang – also bis zum 03. März 2020 – spielbar. Wie lange die anderen Spiele im Angebot bleiben, ist unklar:

Mittlerweile gibt es bereits über 800 Spiele in der Datenbank von PlayStation Now, die ihr mit einem Abonnement allesamt ausprobieren könnt.

Was ist PlayStation Now?

PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst von Sony, der hunderte PlayStation 4-, PlayStation 3- und PlayStation 2-Spiele im Sortiment hat und die ihr über eure PS4 oder euren PC streamen könnt. Außerdem lassen sich mehr als 300 PS4-Titel auf eure PlayStation 4 herunterladen. Für Neukunden steht kostenlos eine Testversion zur Verfügung, probiert es also gerne erst einmal aus!

