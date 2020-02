PlayStation Now - Februar 2020: Diese 3 neuen Spiele erwarten euch ab sofort

Ab sofort gibt es drei neue Spiele für den Cloud-Gaming-Dienst PlayStation Now. Unter anderem könnt ihr in der Simulation „Cities: Skylines“ von Paradox Interactive als Bürgermeister die Stadt eurer Träume bauen.

Das Angebot von Sonys Streaming-Abo PlayStation Now wird im Februar 2020 um drei neue Titel erweitert. Wem also die bereits vorhandenen über 700 Spiele nicht reichen sollten, der kann sich in diesem Monat auf die folgenden Neuzugänge gefasst machen.

PS Now-Spiele im Februar 2020

PlayStations Streamingdienst PlayStation Now erhält ab sofort drei neue Spiele, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Cities: Skylines

The Evil Within

LEGO Worlds

Bis zum 5. Mai 2020 stehen euch „Cities: Skylines“ und „The Evil Within“ zum Streamen und Herunterladen innerhalb eures Abos zur Verfügung bis sie von anderen Games abgelöst werden. „LEGO Worlds“ hingegen wird für sechs Monats bis zum 4. August 2020 in der PlayStation Now-Bibliothek enthalten sein.

Bis zum 7. April 2020 stehen euch außerdem noch die folgenden Titel zur Verfügung:

Was ist PlayStation Now?

PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst von Sony, der hunderte PlayStation 4-, PlayStation 3- und PlayStation 2-Spiele beinhaltet, die über eure PS4 oder euren PC heruntergeladen oder gestreamt werden können. Für Neukunden steht sogar eine kostenlos Testversion zur Verfügung, probiert es also gerne erst einmal aus!