PlayStation Now - Diese Spiele finden im November neu in den Dienst

Die neuen PlayStation Now-Titel für November sind bekannt. Euch erwarten wieder einige beliebte Blockbuster.

Im November fügt Sony drei neue Titel dem hauseigenen PS Now-Dienst hinzu. Nachdem sich im letzten Monat Kratos, Nathan Drake und Co. die Ehre gaben, sind nun einige phantomhafte Diebe und Orkschlächter an der Reihe. Sony gab die neuen Spiele für PlayStation Now im offiziellen Blog bekannt.

Aufgrund einer Neuausrichtung des Dienstes samt einer Preisreduzierung dürft ihr euch ab sofort regelmäßig über neue Blockbuster freuen.

Neue PS Now-Spiele im November 2019

Die folgenden Spiele gibt es neu im November 2019 und sind insgesamt drei Monate lang – also bis zum 04. Februar 2020 – spielbar:

Jeden Monat wird die Reihe an bekannten Spiele um neue Titel erweitert, die für eine begrenzte Zeit verfügbar sind.

Was ist PlayStation Now?

Bei PlayStation Now handelt es sich um einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst von Sony, über den ihr auf hunderte PlayStation 4-, PlayStation 3- und PlayStation 2-Spiele zugreifen und diese über eure PS4 oder euren PC streamen könnt. Außerdem lassen sich mehr als 300 PS4-Titel auf eure PlayStation 4 herunterladen. Für Neukunden steht kostenlos eine 7-Tage-Testversion zur Verfügung.

