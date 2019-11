PlayStation Now - Die Anzahl der Nutzer ist enorm angestiegen

Immer mehr Spieler begeistern sich offenbar für den Gaming-Streamingdienst PlayStation Now. Wie Sony nun offenlegte, hat man hierbei sogar schon einen Meilenstein erreicht.

Ist das Streamen von Spielen die Zukunft des Gamings? Zumindest zeigen sich immer mehr Gamer interessiert an den Abonnements, die einem den direkten Zugang zu zahlreichen Spielen ermöglichen, in dem man sie per Cloudtechnologie auf heimische Konsolen und PCs zaubert. Sonys Version PlayStation Now konnte in den letzten Monaten offenbar eine große Anzahl Spieler für sich gewinnen.

PlayStation Now knackt Millionen-Grenze

Inzwischen zählt der Sony-eigene Streamingdienst PlayStation Now über eine Million Abonnenten. Im Mai dieses Jahres waren es noch 700.000 aktive Nutzer. Möglicherweise trugen zu dem starken Anstieg unter anderem einige Änderungen bei, die vor allem im Oktober neu in den Service gefunden haben.

Unter anderem bietet Sony PS Now seitdem zu einem günstigeren Preis von 9,99 Euro pro Monat an, statt der vorherigen 14,99 Euro. Bei einem Jahres-Abo bezahlt man inzwischen sogar nur noch rund 5 Euro monatlich. Außerdem wurden neue Spiele hinzugefügt, die sich den Titel „Tripple-A“ ans Revier heften können, wie GTA V, Uncharted 4 oder God of War.

PlayStation Now Das sind die neuen Blockbuster-Titel ab Oktober: GTA 5, God of War und mehr

Über 650 Spiele stehen in der Bibliothek von PlayStation Now inzwischen zur Verfügung. Das Angebot wechselt dabei regelmäßig, wird jedoch eher erweitert und enthält neben PlayStation 4-Titeln ebenso PS3- und PS2-Spiele. Allesamt können sogar über den PC gestreamt werden. Alle weiteren Infos erhaltet ihr in dem Video unterhalb dieses Beitrags.

Was denkt ihr? Hat das Streamen von Games Zukunft oder zeichnet sich hier nur ein vorübergehender Trend ab? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und erzählt vielleicht von euren Erfahrungen mit einem solchen Service.