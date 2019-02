PlayStation Network - PSN war komplett offline, Server wegen Großstörung down!

Das PlayStation Network litt am Abend unter einer massiven Störung. Das Online-Netzwerk war im Zuge dessen komplett offline und funktionierte nicht. Wieso das PSN down war, kann niemand so wirklich sagen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging das PlayStation Network aufgrund einer Großstörung komplett offline und war für einen längeren Zeitraum nicht erreichbar. Spieler in aller Welt melden, dass sie das PSN nicht über die PS4 erreichen konnten. Besonders die Partys sollten nicht mehr gehen.

Warum war das PSN denn überhaupt down? Das kann derzeit niemand so genau sagen. Über eine mögliche DDoS-Attacke, die in der Vergangenheit bereits des Öfteren vorkam, ist aktuell nichts bekannt.

Das PSN geht nicht, Server offline

Wenn euer PlayStation Network nicht funktionieren sollte, könnt ihr dagegen leider nicht viel tun. So müsst ihr euch einfach gedulden und warten, bis das PSN nicht länger offline ist. Die aktuelle Störung betrifft auch populäre Spiele wie Apex Legends und Fortnite.

Spieler sind nicht in der Lage, auf die Multiplayer-Server sowie einzelne Dienste des PlayStation-Netzwerks zuzugreifen. Im Laufe der Großstörung wurden die folgenden Probleme gemeldet:

Einloggen (41%)

Online spielen (38%)

Social (19%)

Die Großstörung im PlayStation Network

Bislang hat sich Sony auf Twitter noch nicht zum Ausfall der PSN-Server gemeldet, sodass wir nicht sagen können, wann das PlayStation Network wieder funktioniert. Wir halten euch aber weiterhin auf dem Laufenden und werden im Zuge dessen die häufigsten Fragen nach und nach beantworten:

Wann ist das PSN wieder online?

Wieso ist das PSN offline?

Kann ich trotz PSN Server-Ausfall online spielen?

Auf der offiziellen Support-Seite wird seit 0:04 Uhr folgendes Statement aufgeführt:

„Möglicherweise wirst du beim Starten von Spielen, Anwendungen oder Online-Funktionen Schwierigkeiten haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld.“

Gegen 1 Uhr soll das PlayStation Network wieder funktioniert haben. Es kann aber sein, dass einige Spieler noch auf Probleme stoßen.