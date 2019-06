PlayStation Network - PSN Störung: Server komplett offline, Probleme im Netzwerk

Das PlayStation Network leidet am Donnerstag unter einer massiven Störung. Das Online-Netzwerk ist im Zuge dessen komplett offline und funktioniert leider nicht. Sony kann bislang noch nicht wirklich sagen, warum genau die Server gestört sind.

Am Abend des heutigen Donnerstags leidet das PlayStation Network unter einer massiven Großstörung, weshalb die Server komplett offline sind. Das Netzwerk ist größtenteils nicht erreichbar, weshalb die Spieler sich über die PS4 nicht im PSN einloggen können.

Warum ist das PSN denn überhaupt down? Das kann derzeit niemand so genau sagen. Über eine mögliche DDoS-Attacke, die in der Vergangenheit bereits des Öfteren vorkam, ist aktuell nichts bekannt.

Laut Sony gibt es bei einigen Services Probleme. Gestört sind Konto-Verwaltung, Gaming und soziale Netzwerke, PlayStation Video, PlayStation Store und PlayStation Music. Es kommt unter anderem zu den Fehlermeldungen WS-37403-7, wie zahlreiche betroffene Gamer berichten.

Das PSN geht nicht, Server offline

Wenn euer PlayStation Network nicht funktionieren sollte, könnt ihr dagegen leider nicht viel tun. So müsst ihr euch einfach gedulden und warten, bis das PSN nicht länger offline ist. Die aktuelle Störung betrifft auch populäre Spiele wie Apex Legends und Fortnite.

Spieler sind nicht in der Lage, auf die Multiplayer-Server sowie einzelne Dienste des PlayStation-Netzwerks zuzugreifen. Am meisten ist der Login gestört. Im Laufe der Großstörung werden vorwiegend die folgenden Probleme gemeldet:

Einloggen (74%)

Online spielen (23%)

Social (1%)

Die Großstörung im PlayStation Network

Sony hat sich auf Twitter bereits zum Ausfall der PSN-Server gemeldet, kann jedoch nicht mitteilen, wann das PlayStation Network wieder funktioniert. Wir halten euch aber weiterhin auf dem Laufenden und werden im Zuge dessen die häufigsten Fragen nach und nach beantworten:

Wann ist das PSN wieder online?

Wieso ist das PSN offline?

Kann ich trotz PSN Server-Ausfall online spielen?