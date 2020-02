PlayStation 5 - Wird Sony auf eine Samsung-NVMe-SSD mit PCI-Express-4.0-Anbindung setzen?

Zum Vergleich: Damit wäre eine solche SSD immer noch doppelt so schnell wie SSDs, die mit PCI Express 3.0 angebunden sind. Ob die PlayStation 5 letztendlich tatsächlich über eine Samsung QVO verfügen wird, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Doch angeblich wird Sony in diesem Monat ein spezielles Event veranstalten und dabei neue Fakten zu der Next-Gen-Konsole mit der Öffentlichkeit teilen.

Die Hinweise verdichten sich derzeit, dass es sich bei dem verbauten Speicher anscheinend um eine NVMe-SSD handelt, die via PCI Express 4.0 angebunden ist. Damit könnte Sony wohl auch das Versprechen erfüllen, dass der verbaute Speicher schneller sein wird, als der, der derzeit in aktuellen PCs vorzufinden ist.

Wir wissen bereits seit einiger Zeit, dass in der kommenden PlayStation 5 eine schnelle SSD zum Einsatz kommen wird. Was Sony bislang jedoch noch nicht verraten hat, ist das genaue Modell, das letztendlich in der Konsole seine Arbeit verrichten wird.

Laut einem Bericht der niederländischen Webseite LetsGoDigital könnte in der PlayStation 5 eine Samsung NVMe-SSD werkeln, die es derzeit noch nicht auf dem Markt zu kaufen gibt und die via PCI Express 4.0 angebunden ist.

