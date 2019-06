PlayStation 5 - Warum PS4-Spiele durch die PS5-Abwärtskompatibilität profitieren

Sony kündigte Anfang des Jahres die neue PlayStation-Konsole an, die möglicherweise auf den Namen PlayStation 5 hören wird. Zu den Infos, die während eines Interviews bekannt gegeben wurden, gehört unter anderem die Abwärtskompatibilität mit der PlayStation 4.

Nun ist ein neues Patent aufgetaucht, das ausführlich beschreibt, wie Sony das Feature implementiert und was es für PS4-Spiele auf der PS5 bedeutet.

Das besagte Patent wurde bereits 2017 angemeldet, ist aber erst kürzlich im Internet aufgetaucht und verdeutlicht, dass Sony einen Weg gefunden hat, um die üblichen abwärtskompatiblen Probleme zu vermeiden, die durch Unterschiede in der Hardware entstehen.

„Unterschiede in der Leistung der Hardwarekomponenten eines neuen Geräts und eines älteren Geräts können zu Synchronisationsfehlern auf dem neuen Gerät führen, was dazu führen kann, dass eine ältere Anwendung abstürzt oder eine falsche Ausgabe erzeugt, wenn sie auf einer neuen Gerätearchitektur ausgeführt wird“, heißt es in dem Patent.