PlayStation 5 - Warum hat Sony kürzlich erste Informationen zur PS5 geteilt?

Wieso lässt Sony derzeit die ersten Randdaten der PS5 verlauten? Passiert dies nur willkürlich oder steckt ein tieferer Sinn dahinter? Scheinbar hat das Unternehmen einen guten Grund für das Teilen der ersten Informationen.

Sony-Architekt Mark Cerny hat vor kurzem mit Wired über die PlayStation 5 gesprochen. Hier gab er erste Informationen zum technischen Aufbau der neuen Sony-Konsole preis. Aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum der Zeitpunkt für Sony gekommen ist, die ersten offiziellen Informationen herauszugeben? Die Antwort darauf könnte der Brancheninsider Jason Schreier nun liefern.

Technische Details zur PS5

Sony hat gegenüber Wired bestätigt, dass die PS5 über 8K-Support, Abwärtskompatibilität oder einer hochwertigen SSD-Festplatte verfügen soll. Unzählige Jahre gab es lediglich Spekulationen darüber, wie die neue Konsole aussehen und was die Hardware insgesamt mitbringen könnte. Doch nun haben wir erst einmal Gewissheit, obgleich wir wohl noch weit von einer offiziellen Vorstellung der PS5 entfernt sind.

Aber wie kann es sein, dass Mark Cerny nun für viele recht willkürlich die ersten Spezifikationen ausplaudert. Wie Jason Schreier von Kotaku nun berichtet, ist das selbstredend alles andere als ein Zufall.

Laut einem Grund, den Schreier vernommen hätte, hätten sie sich dazu entschieden, die ersten Infos preiszugeben, weil in diesem Monat eine Reihe an Third-Party-Studios mit Dev-Kits der PS5 versorgt würden. Sony ginge deshalb davon aus, dass ab diesem Zeitpunkt diverse Leaks im Internet landen würden. Aus diesem Grund hätten sie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie den Leakern nun zuvorgekommen sind.

Wenn die Leaks an dieser Stelle unvermeidlich gewesen wären, ist das auf jeden Fall ein trifftiger Grund, wieso die ersten, noch recht oberflächlichen Informationen geteilt wurden. Mal abgesehen davon, dass sie der wartenden PlayStation-Community damit entgegenkommen, die ohnehin schon seit Jahren auf die ersten offiziellen Aussagen gewartet haben.

Schreier gibt noch einen weiteren Grund an. Und zwar hätte Sony damit die Konversation um die Next-Gen-Konsole ins Rollen gebracht, noch bevor es Microsoft als direkter Konkurrent tun konnte. Da Sony nicht auf der diesjährigen E3 2019 auftreten wird, ist dies wohl mitunter ein wichtiger Schritt. Es könnte nämlich sein, dass Microsoft die Xbox 2 (Xbox Scarlett) auf der E3 2019 ankündigt, die damit einen enormen Hype zu dieser wichtigen Zeit in der Branche generieren und das Augenmerk der Besucher und Zuschauer auf sich lenken könnten.

So oder so wird die offizielle Enthüllung der PlayStation 5 und der Xbox 2 Wellen schlagen. Wer am Ende als Sieger in diesem Konkurrenzkampf hervorgeht, zeigen die Zahlen nach der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen.

