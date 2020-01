PlayStation 5 - Startet der Vorverkauf bereits im März?

Zum Jahresende läuten Sony und Microsoft mit PlayStation 5 und Xbox Series X die Next-Gen ein. Wie chinesische Medien melden, könnte der Vorverkauf der Sony-Konsole bereits im März starten.

Ende des Jahres steht mit der PlayStation 5 die Next-Gen-Konsole aus dem Hause Sony in den Startlöchern. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits Gerüchte um eine in Kürze erfolgende Präsentation die Runde machten, könnte der Vorverkauf ebenfalls deutlich früher starten, als ursprünglich gedacht.

Wie die chinesische Website MyDrivers berichtet, soll der weltweite Vorverkauf der neuen Konsole bereits im März starten. Sony könnte sich für einen derart frühen Vorverkaufsstart entschieden haben, um im Kampf gegen die Xbox Series X einen Vorteil zu erlangen.

Die wurde auf den Game Awards 2019 offiziell enthüllt und mit mehr Informationen bedacht als das Sony-Pendant. Gleichzeitig soll dem Bericht nach auch der neue DualShock 5-Controller in Bälde enthüllt werden.

Auch die erst kürzlich geleakten zusätzlichen Tasten auf der Rückseite des Controllers finden noch einmal Erwähnung. Denkbar wäre, dass wir bereits im Rahmen der CES Anfang nächster Woche weitere Informationen dazu erhalten.