PlayStation 5 - Sony will sich zum Launch offenbar auf Exklusivtitel fokussieren

Sony scheint große Pläne für den PS5-Launch anzustreben. Für die Next-Gen-Konsole sollen in erster Zeit vorrangig Exklusivtitel erscheinen. Somit verfolgt man offenbar andere Pläne als Microsoft.

Sony Interactive Entertainment will offenbar beim PS5-Launch auf First-Party-Titel setzen, die exklusiv für die Konsole erscheinen. Damit verfolgt der japanische Konzern eine gänzlich andere Strategie als Microsoft bei der Xbox Series X.

PlayStation 5 DualShock 4-Controller mit PS5 kompatibel, bestätigt PlayStation-Chef

Sony will anscheinend auf PS5-Exclusives setzen

Der Kotaku-Journalist und Brancheninsider Jason Schreier ließ vermelden, dass Sony in erster Linie Exklusivtitel für den Launchzeitraum der PS5 veröffentlichten möchte. Einige Titel kenne er bereits, will sie aber nicht öffentlich nennen.

„Ich habe von einigen der PS5-Launch-Titel gehört. Ich werde sie noch nicht nennen, weil ich wahrscheinlich in der Zukunft eine Art Bericht über dieses Thema schreiben werde. Aber sie werden nur für die PlayStation 5 erscheinen.“

Das bedeutet, dass diverse First-Party-Titel nur für die PS5 erscheinen werden und die PS4-Spieler unberücksichtigt bleiben. Anscheinend will Sony den kompletten Fokus auf die Next-Gen-Konsole lenken.

PlayStation 5 Erster Rekord noch vor Launch gebrochen

Sony würde damit eine andere Richtung einschlagen als Microsoft. Diese Woche versprach Matt Booty von Microsoft, dass im ersten Jahr der Xbox Series X sämtliche First-Party-Titel sowohl für die Next-Gen-Xbox als auch die aktuelle Xbox One erscheinen sollen. Demnach werden erstmal keine richtigen Exklusivtitel für die Xbox Series X kommen.