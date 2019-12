PlayStation 5 - Sony-Patent für multifunktionalen Mobile-Controller entdeckt

Sony könnte sich bei dem neuen Controller für die PS5 womöglich auf eine Neuausrichtung konzentrieren. Jüngst ist ein Patent aufgetaucht, das auf einen multifunktionalen Controller deutet. Die Kollegen von LetsGoDigital haben es wie häufiger in der Vergangenheit visuell in Szene gesetzt. Hier erfahrt ihr alles zum neuen Patent.

Wird Sony im Rahmen der Next-Gen-Konsole PS5 einen ganz neuen Controller präsentieren? Wenn wir uns ein aktuelles Patent ansehen, das erst kürzlich entdeckt wurde, könnte uns Sony mit der PlayStation 5 womöglich überraschen.

Multifunktionaler Mobile-Controller

Wie die niederländische Webseite LetsGoDigital nun berichtet, hat Sony ein neues Patent beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) angemeldet. Hierbei soll es sich um ein Informationsausgabesystem handeln. Das Patent wurde bereits am 24. Juli 2019 eingereicht, doch konnte man es erst vor wenigen Tagen ab dem 29. November 2019 einsehen.

Bei dem Patent handelt es sich um ein mobiles Steuer- und Eingabegerät, das über eine einfache, rechteckige Form verfügt. Allem voran soll es neben einem An- und Ausschalter über herkömmliche Tasten wie ein Steuerkreuz, zwei Schultertasten und vier Buttons verfügen, während in der Mitte ein LCD-Display angebracht ist. So könnte es laut LetsGoDigital aussehen:

© LetsGoDigital

Dieser mobile Multifunktions-Controller soll mit Speicher ausgestattet sein, während er sich über das Internet mit der Konsole, einem PC oder gar einem Smart-TV verbinden lässt. Die Möglichkeiten sind von der Grundidee her recht umfassend. Man könnte zum Beispiel einen PC steuern, ein Spiel starten und das Bild auf einem Fernseher anzeigen lassen. Der Controller soll auch als Steuereinheit für Videospiele dienen und zusätzliche Funktionen bieten.

Besondere Features

Das Gerät verfüge also über zusätzliche Features wie Lautsprecher, einem Fingerabdrucksensor und Pulsmesser. Damit könnte es den jeweiligen Nutzer erkennen, wie wir es von aktuellen Smartphones gewohnt sind. Zudem sei Tracking des Geräts möglich und ein Gyroskop sowie ein Beschleunigungssensor verbaut. Der Controller könne so drei Richtungen erkennen, um zu bestimmen, wie er gerade ausgerichtet ist.

Aber was macht diesen Controller nun so besonders? Wenn man sich aus der Ferne mit dem Heimcomputer verbinden würde, dann könntet ihr zum Beispiel zu einem Freund fahren und hier zusammen spielen, er oder sie über die Konsole vor Ort und ihr über euren mutlifunktionalen Controller, der sich mit eurer Konsole übers Internet verbindet.

Wie immer heißt es, dass solch ein Patent kein Garant dafür ist, dass solch ein Produkt auch das Licht der Welt erblickt. Und wenn das nicht der DualShock 5 Wireless-Controller ist, was er unserer Einschätzung nach auf keinen Fall wird, da bereits Patente für einen DualShock 5 gesichtet wurden und er sicherlich dem Vorgängermodell ähnel wird, ist es natürlich trotzdem möglich, dass Sony für die Zukunft plant, die PS5 mit etwaigen Peripherie-Geräten zu erweitern.

So ließe sich das Spielerlebnis an sich mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht verbessern. Wir bleiben also gespannt auf die offizielle Enthüllung der PS5. Nachfolgend könnt ihr alles nachlesen, was wir bereits von Sony bestätigt über die PlayStation 5 wissen:

