PlayStation 5 - Sony möchte CO2-Fußabdruck mit PS5 verringern

Die nächste Generation an Konsolen wird nachhaltiger als die bisherige. Sony versichert nun, dass die PS5 weniger Strom verbrauchen wird als die PS4.

Die PlayStation 5 wird sehr viel effizienter arbeiten als die PlayStation 4. Der Energieverbrauch soll trotz stärkerer Leistung nicht zunehmen. Im Gegenteil soll die PS5 beim Abspielen von Games sogar weniger Energie benötigen.

Doch die Pläne von Sony reichen noch viel weiter. Wie Jim Ryan, SIE Präsident und CEO, nun bestätigt hat, möchte sich das Unternehmen im Rahmen des UN Klimagipfels mit anderen Branchengrößen zusammentun und den CO2-Fußabdruck verringern.

So soll die nächste Generation unter dem Leitfaden „Playing For The Planet“ stattfinden, einer Allianz, der sich Sony nun anschließen wird.

Playing for the Planet

Diesbezüglich hätten sie laut Ryan bereits diverse Anstrengungen bei der aktuellen Generation vorgenommen, um den Verbrauch der PS4 so gering wie möglich zu halten. Diese mündeten zum Beispiel in die System-on-a-Chip-Architektur oder die Energiesparmodi Suspend-to-RAM.

Doch mit der nächsten Generation möchten sie sogar noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze an die Spitze treiben. Es soll also ein Feature geben, das die Möglichkeit bietet, dass Spiele sehr viel weniger Energie verbrauchen können. Wie das am Ende genau aussieht, ist jedoch noch unklar.

Unter anderem möchten sie die User aber besser über energieeffiziente Set-ups informieren. So werden die Spieler ihr System entsprechend anpassen können, um Energiesparmaßnahmen vorzunehmen.

Davon ab möchten sie den VR-Bereich nicht außen vor lassen. Sie möchten sich nach Bildungsmöglichkeiten umsehen, die zum Lernen animieren sollen.

Einen Release-Termin für die PS5 gibt es übrigens noch nicht. Aktuellen Gerüchten zufolge soll sie bereits im Frühjahr 2020 vorgestellt werden und Ende 2020 erscheinen.

