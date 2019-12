PlayStation 5 - Sony kündigt Pressekonferenz auf der CES 2020 an: Kommen Infos zur PS5?

Sony kündigt offiziell eine Pressekonferenz auf der CES 2020 an. Könnte also schon nächsten Monat die PlayStation 5 gezeigt werden?

Sony wird eine Pressekonferenz auf der CES 2020 abhalten, wie der Konzern jüngst enthüllte. Bei der CES (Consumer Electronic Show) werden kommende Unterhaltungselektronik-Neuheiten präsentiert. Werden dementsprechend neue Infos zur PS5 geteilt?

Wann findet die Pressekonferenz statt?

Die Pressekonferenz startet am 7. Januar um 2 Uhr morgens und kann live auf der Sony-Homepage verfolgt werden.

Im Hinblick auf die Pressekonferenz teilt Sony Folgendes mit:

"Die Zukunft kommt. Auf der CES 2020 wird Sony eine einzigartige Vision der Zukunft enthüllen, die Kreativität und Technologie wie noch nie zuvor zusammenbringt, um neue Empfindungen und Emotionen zu entfesseln."

Könnte die PS5 gezeigt werden?

Die erste Xbox wurde bereits auf der CES enthüllt. Dementsprechend könnte dort in der Tat eine Bühne für eine Konsolenenthüllung geboten werden.

Auch wenn Sony seine Konsolen in der Regel nicht auf der CES präsentiert, muss dies nicht auch für die Zukunft gelten. Auf den The Game Awards gab es ebenfalls nie Konsolenenthüllungen bis Microsoft dort in diesem Jahr mit der Xbox Series X überraschte.

Dennoch lässt Sony die Konsolensparte auf der CES eigentlich immer außen vor und fokussiert sich auf Neuheiten im TV- oder Sound-Bereich. Eine Enthüllung der PS5 auf der Messe wäre also durchaus eine Überraschung.

Gerüchte um eigenes PS5-Event

Vielmehr könnte der Fall eintreten, dass Sony lediglich am Rande über die neue Konsole spricht oder aber eine eigene PK für die PS5-Enthüllung ankündigt. Gerüchten zufolge soll ein Event im Februar stattfinden, bei dem die Next-Gen-Konsole in Gänze gezeiget werden soll. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.