PlayStation 5 - Sony bestätigt: PS5 erscheint frühestens Mitte 2020

Die PlayStation 5 kommt. Da sind wir uns sicher alle einig. Die nächste Konsolengeneration nähert sich mit unglaublich großen Schritten. Sony hat bereits einige Fakten zur neuen Konsole veröffentlicht. Nun tauchen neue Infos auf, die den hoffnungsvollen Fans wohl ein bisschen die Luft aus den Segeln nimmt.

PlayStation 5 Warum hat Sony kürzlich erste Informationen zur PS5 geteilt?

Denn wie Sony gegenüber dem Wall Street Journal (via Takashi Mochizuki) verraten haben soll, wird es in den nächsten 12 Monaten keinen Launch einer neuen Next-Gen-PlayStation geben. Demnach wäre der früheste Zeitpunkt für die PS5 der Mai im nächsten Jahr.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console