PlayStation 5 - Soll günstiger sein als Xbox Series X

Berichten zufolge, will Sony die PS5 günstiger anbieten als die Xbox Series X. Dafür soll die Microsoft-Konkurrenz die stärkere Konsole bringen. Offenbar wartet Sony nur darauf, bis Microsoft ihren Preis verrät, damit er unterboten werden kann. Sony will sich bei der Preisgestaltung nämlich „an der Konkurrenz orientieren“.

Noch immer sind die Preise der PS5 und der Xbox Series X nicht bekannt. Man könnte meinen, es sei ein Kalkül der beiden Unternehmen auf den ersten Zug der Konkurrenz zu warten, um mit einem besseren Preis zu kontern. Und in der Tat vermelden verschiedene Berichte, dass Sony einen niedrigeren Preis für die PS5 anstrebe als Microsoft für die Xbox Series X.

Mehr Power für Xbox Series X, besserer Preis für PS5?

So berichtet der Chefredakteur von IGN Japan, Shin Imai, dass die Xbox Series X zwar auf mehr Leistung setze, die PS5 dafür aber auf einen im Vergleich niedrigeren Preis:

„Die Xbox Series X zielt ohne Zweifel auf bessere Performance als die PS5 ab. Es gibt einige Unterschiede in den Specs und die PS5 versucht im Ergebnis günstiger zu sein als die Xbox Series X.“

Performance und interne Preisvorstellung der PS5 noch unklar

Es ist nicht ganz klar, inwieweit Imais Informationen verifiziert sind. Immerhin stehe der Preis der PS5 intern noch nicht fest und zu den Leistungen der im Umlauf befindlichen Devkits gibt es nur Gerüchte. Aber schon zum Release der aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One war es so, dass Sony den Preis der Konkurrenz um 100 Dollar unterbot und gleichzeitig die (etwas) stärkere Konsole auf den Markt brachte. In der Verkaufszahlen konnte die Xbox anschließend nicht mithalten.

Die Gerüchte zur Performance, die die beiden Konsolen jeweils an den Tag bringen sollen, gehen auseinander. Microsoft selbst will in der Tat die stärkste Konsole aller Zeiten erschaffen. Davon spricht auch Imai. Was die aktuellen Devkits, also den Prototypen der PS5 und Xbox Series X betrifft, so scheint es aktuell noch so, dass die PS5 in Sachen Performance die Nase vorn hat (via WCCFTech). Das könnte sich mit den neuen Versionen der Devkits aber bereits ändern.

Andere Brancheninsider vermelden wiederum, dass zum Release der neuen Konsolen die Xbox Series X sicher die besseren Specs haben wird, der Unterschied zur PS5 aber nicht allzu groß ausfallen würde. Bereits die Xbox One X ist der PS4 Pro technisch überlegen.

Sony will sich "an der Konkurrenz orientieren"

Wie Sony den Markt für sich gewinnen könnte, geht also auf den Preis zurück. Die PS5 könnte billiger werden als die Xbox Series X. Ein interessantes Statement existiert von Sony selbst. Genauer gesagt von Hiroki Totoki, Chief Financial Officer bei Sony. In einer Telefonkonferenz zu den Umsätzen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2019 erklärte Totoki, dass man sich bezüglich der Preisgestaltung der PS5 an der Konkurrenz orientieren wird (via VG247).

Es scheint demnach naheliegend, dass Sony darauf wartet, bis Microsoft den Preis der Xbox Series X verrät. Damit wäre es eher unwahrscheinlich, dass Sony zuerst mit dem Preis herausrückt. Die Gefahr scheint zu groß, teurer als die Konkurrenz zu sein. Immerhin gilt der Preis als einer der wichtigsten psychologischen Weichenstellungen des Kunden für die Wahl eines Produkts.

Was ist euch wichtiger bei einer Konsole: Mehr Power oder besserer Preis? Oder sind euch gar die Games wichtiger? Sony scheint im Launch-Zeitraum der PS5 immerhin verstärkt auf Exklusivtitel setzen zu wollen.

